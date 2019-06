YouTube está trabajando en una herramienta que permite a los usuarios probarse maquillaje a través del empleo de la realidad Aumentada.

Entre la gran cantidad de creadores de contenido que existen en la plataforma (expertos en videojuegos, moda, cultura, aprendizaje o, incluso, personas que se graban comiendo) también hay un importante número de youtubers que se dedican a subir vídeos relacionados con el maquillaje.

A partir de este verano, estos creadores dispondrán de más herramientas para sus vídeos con la nueva opción impulsada por Google para que puedan maquillarse sin necesidad de tocarse la cara. Esto se podrá hacer gracias a “Beauty Try On”, la herramienta de que añade maquillaje en el rostro a través de realidad aumentada.

Google, de esta forma, no solo se fija en los creadores, también en las marcas. La compañía ha asegurado que las marcas podrán contar historias más atractivas sobre sus productos a los consumidores lanzando sus propios filtros. Eso sí, no ha especificado si serán o no de pago.

Esta opción mostrará una amplia gama de herramientas virtuales y realistas que funcionarán adaptándose a los diferentes tonos de piel. Además, la plataforma ha asegurado que ya a principios de este año probaron la experiencia con diferentes marcas de belleza.

En este sentido, según Google el 30% de los usuarios que vio los vídeos de estas marcas activó la experiencia AR, llegando a pasar un promedio de 80 segundos probando el lápiz labial virtual de la herramienta. No obstante, esta función se encuentra, por el momento, en su versión alfa hasta que sea extendida al resto de usuarios.

De hecho, actualmente solo está disponible en la plataforma de contenido de marca de YouTube, FameBit. Esta web está destinada para aquellas empresas que buscan personas con un canal de YouTube que cuente con muchos suscriptores para promocionar sus productos y servicios. Además, los creadores tienen la oportunidad de ganar dinero estableciendo relaciones con las empresas promocionando sus productos.

M.A.C Cosmetics ha sido la primera marca en asociarse con FameBit para realizar una campaña de promoción de esta herramienta de realidad virtual, pero se desconocen los términos del acuerdo.