La plataforma más famosa de streaming a nivel mundial anunció incrementos en sus diferentes opciones de contratación. Por tal motivo, algunos usuarios empezaron a evaluar otras alternativas más económicas y hasta gratuitas para darse de baja en Netflix.

No obstante, y pese al aumento, la empresa de entretenimiento sigue liderando en el mercado mundial por la calidad de su servicio. De todos modos, existen otras posibilidades para “pagar menos” y aprovechar algunas otras aplicaciones que brindan sus servicios de forma gratuita.

Por ejemplo, Amazon Prime Video sale en total $ 319 por mes (más los impuestos aplicables) mientras que Disney Plus sale actualmente $ 385 (finales).

Por otro lado, HBO Max sale actualmente $ 279 por mes -e incluso se encuentra incluido en algunos servicios de televisión paga- y Paramount Plus cuesta por mes unos $ 300 a día de hoy.

En cuanto a las promociones "premium", el Combo Plus que ofrece Disney -e incluye los servicios de Star Plus y Disney Plus- sale $ 995 pero ofrece la posibilidad de acceder al sinfín de propuestas deportivas que tienen los productos de Star.

También hay variantes menos conocidas como lo son Pluto TV -una plataforma de streaming de video que transmite su contenido de forma gratuita pero con una gran cantidad de publicidades- o CineAr Play -la plataforma digital oficial del Cine Argentino-.

Esta última se destaca por ser completamente gratis y sin publicidad, mientras que ofrece una gran cantidad de películas, series y documentales argentinos para toda persona interesada en consumirlos.

