La falta de contacto con familiares y amigos está siendo uno de los mayores sacrificios de la cuarentena. Las aplicaciones de mensajería instantánea o videollamada resultan ideales para estechar lazos.

Otra opción es divertirnos acompañados en la distancia, gracias a la multitud de juegos disponibles en las plataformas digitales de Google y Apple. Siguiendo con nuestras recomendaciones de entretenimiento para estos días de reclusión, hemos seleccionado algunas de las aplicaciones más populares en materia de ocio electrónico.

La mayoría se basan en juegos de mesa tradicionales, de forma que hasta los menos duchos pasen el rato con el smartphone entre manos.

Uno!

El tradicional juego de cartas, basado en la formación de parejas de cifras y colores, irrumpe en las tiendas de aplicaciones con una versión plenamente multijugador. Podemos crear una sala privada para jugar con amigos o familiares, enviarles mensajes de voz y gritar '¡Uno!' a nuestro teléfono cuando nos encontremos próximos a la victoria.

Monopoly

Monopoly es uno de esos juegos que destrozan familias; en parte por la cantidad de horas que requiere acabar una partida, lo que merma el ánimo de todos los jugadores. Para bien o para mal, tiempo es lo que nos sobra en estas circunstancias, así que no es mala idea probar con esta versión digital. También aquí podemos jugar con usuarios de todo el globo o crear una partida privada con los nuestros.

Apalabrados

'Apalabrados' supuso todo un fenómeno del mobile gaming allá por 2012, que estos días ha vuelto a repuntar entre los juegos más descargados del App Store y Google Play. El objetivo sigue siendo demostrar nuestras dotes lingüísticas, combinando las letras de nuestro atril con las del tablero. Claro está, resulta más divertido cuando nos enfrentamos a conocidos.

Parchis Star

Estos días invitan a desempolvar el parchís para reunir a la familia, no obstante, también podemos jugar con quienes están lejos. 'Parchis Star' admite partidas en línea de 2 a 4 jugadores, es completamente gratuito y permite chatear con el resto de usuarios (por si queremos divertirnos a costa de su mala racha).

Preguntados

Echarse unas risas, darle al cerebro y aprender algo nuevo. Es lo que promueve 'Trivia Crack 2', un juego de preguntas y respuestas con 6 categorías en su haber: arte, ciencia, historia, entretenimiento, deporte y geografía. Podemos jugar por equipos o contra un amigo y el surtido de preguntas no para de crecer, al añadirse interrogantes planteados por los propios usuarios.

Rummikub

El clásico 'Rummikub' data de 1940, a manos del inventor rumano Ephraim Hertzano. También en nuestro móvil, el objetivo es organizar fichas para crear las combinaciones de colores y números más inteligentes. La app se sincroniza con nuestra lista de amigos en Facebook, indicándonos quiénes están disponibles para una partida. Igualmente podemos crear mesas de juego privadas e invitar a quien queramos.

Houseparty

Jugar no es la principal finalidad de 'Houseparty' (una de las aplicaciones de videollamada más descargadas estos días), pero lo cierto es que pocos están resistiéndose a probar sus minijuegos. Hasta 8 participantes pueden pasar el rato con 'Heads up' (los demás deben adivinar la palabra que tenemos en la frente); una versión del Trivial clásico; el juego de cartas'Chips and Guac' o 'Quick Draw', al más puro estilo Pictionary.

Fuente: El Correo