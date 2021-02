En 2017 WhatsApp introdujo la posibilidad de borrar los mensajes enviados y desde entonces los usuarios pudieron evitar varios dolores de cabeza, gracias a la posibilidad de corregir el texto en cuestión o modificar la elección del destinatario.

Pero hay varias cosas a tener en cuenta para dominar la función.

En primer lugar, recordar que la opción “Eliminar para todos”, que en un principio brindada un límite de 7 minutos para poder borrar el mensaje, finalmente se amplió a 60 minutos.

Entonces, quedó fijado en una hora el tiempo máximo para eliminar un mensaje que hayas enviado para el resto de miembros de la conversación, aunque algunos ya lo hayan leído. Transcurrido ese tiempo, WhatsApp ya no da la posibilidad de borrar el mensaje para todos, solo para quien lo envió.

Hay que saber también que la función para borrar mensajes solo está disponible en las versiones más actualizadas de WhatsApp. Así, al chatear con una persona que usa las versiones más antiguas de la app, la eliminación de mensajes no funcionará (de allí que siempre es lo mejor tener descargada la última versión).

La misma empresa informa que “para que los mensajes se eliminen exitosamente para todos, tanto tú como el destinatario deben estar utilizando la versión más reciente de WhatsApp.”

Un truco para espías: existen apps que pueden recopilar y revelar el contenido de los mensajes borrados por los otros contactos, y aunque haya sido eliminado rápidamente mensaje se puede descubrir de qué se trataba.

Por último, hay que recordar que, sobre todo en los grupos, si el mensaje no se borra con máxima velocidad alguno de los usuario puede llegar a leer el contenido antes de que aparezca la leyenda “Este mensaje fue eliminado”. Y nunca sabremos finalmente si el mensaje fue leído o no antes de ser borrado, porque WhatsApp no envía notificaciones para chequear si efectivamente alguien llegó a conocer su contenido.