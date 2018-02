¿Hay algo más estresante que no tener conexión a Internet? Sí: que el teléfono se quede sin batería. Lo peor es que no es algo que pasa en un segundo. Es un proceso lento, en el que vemos como la batería sigue bajando y no podemos hacer nada para evitarlo.

Ahora, llega la aplicación "Die with me" (Morí conmigo), que tiene un funcionamiento muy particular: solamente se activa cuando nos queda 5% o menos batería.

¿Cómo funciona? Al prenderse, brinda acceso a un foro con otros usuarios en la misma situación. A punto de morir. Su única función es, justamente, desahogarse. Imaginamos un océano de insultos a las marcas, a las baterías, o a ellos mismos, por olvidarse el cargador en la mesita de luz.

Está disponible para iPhone y para Android y cuesta un dólar.