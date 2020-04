Esta semana arranca el mes de mayo y con ello se vienen nuevos juegos gratuitos para Playstation Plus. Hoy se confirmó que los usuarios del servicio de suscripción podrán descargar Cities: Skylines y Farming Simulator 19 gratis desde el martes que viene en la plataforma de Sony.

Recordemos que hasta ese día, todavía se pueden descargar los juegos de abril, Uncharted 4 y DiRT Rally 2.0.

Aquellos usuarios que no cuenten con PS Plus también pueden descargar de manera gratuita Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey por tiempo limitado, como parte de la iniciativa Juega en Casa.