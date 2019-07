Facebook censuró el uso de la palabra “tortillera” en su plataforma porque supuestamente incita al odio. Así lo reportaron los usuarios de la red social, aludiendo que puede usarse como un calificativo despectivo para referirse a las preferencias sexuales de algunas mujeres.

Una vez aplicado el bloqueo, cada vez que un usuario intentaba escribir la palabra “tortillera”, este era censurado. Facebook enviaba una notificación señalando que el comentario “infringe las normas comunitarias sobre lenguaje” de la red social.

Lo curioso es que si bien es una palabra que en muchas oportunidades se utiliza de manera despectiva para referir a las mujeres homosexuales, en México es un término inofensivo, ya que refiere a quienes hacen tortillas. Los usuarios elevaron sus quejas en la plataforma, puesto que, en su afán por evitar los comentarios homófobicos, había pasado por alto el contexto cultural del país.

Tras esto, Facebook ha vuelto a permitir el uso de la palabra en sus publicaciones, aclarando que: no hay ningún problema con el uso de la palabra “tortillera” toda vez que no se use de manera despectiva.