En representación del equipo ganador, Nicolas Balmaceda y Rodrigo Suesa, acompañados por Jorge Godoy, de San Juan Moon Valley.

Luego de la exitosa edición de la Hackathon de Industrias Creativas e Inclusión Financiera que se desarrolló en la vecina provincia, y que paralelamente tuvo sus jornadas adheridas en San Juan, los días 16 y 17 de marzo, se hizo entrega en el Auditorio de la Facultad Regional de Mendoza (UTN) los premios a los concursantes ganadores del evento.

Y como buena noticia, un equipo local de desarrolladores se llevó el segundo puesto.

El grupo del Estudio de Desarrollo de Videojuegos "Chilling Studio", integrado por Rodrigo Suesa; Nicolás Balmaceda, Adriel Navia, y Matias Castro se hizo parte del podio del Hackaton financiero.

El equipo sanjuanino se llevó una beca de "Agilmentor", una de las empresas mendocinas que patrocinaban el evento, cuya principal actividad es potenciar el espíritu emprendedor.

La Hackathon, en esta edición, estuvo destinada a generar aplicaciones informáticas que permitan la inclusión de las Mipymes y Pymes de la economía creativa en el sector financiero, así como también videojuegos que pongan de relieve la problemática del sector.

En Mendoza. Organizados y participantes en el cierre del evento.

Expectativas superadas

Con una convocatoria que superó las expectativas de sus organizadores culminó el evento en la jornada del Miércoles 4 de Abril. Se realizó la entrega de premios, con la presencia de autoridades de la UTN, representantes organizadores GAMAB BID Mendoza. La finalización de un exitoso Hackathon que además contó con el apoyo de varias entidades patrocinadoras y al que se sumó en coordinación el cluster de desarrolladores de videojuegos de San Juan.

"Las denominadas economías creativas o naranjas, según el BID, tienen como problemática la falta de acceso al financiamiento, porque generalmente son empresas que generan activos de los denominados intangibles. Y en los bancos aún no quieren, no saben o no pueden valuar estos activos. También hasta los contadores son indiferentes, a pesar de que hay normas que establecen modos", amplió Carlos Abihaggle, director del Observatorio del clúster Filmandes y miembro del Grupo de Apoyo Mendoza Asamblea del BID 2018 (GAMAB), acerca de los desafíos para las economías creativas.