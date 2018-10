Llega un mensaje de WhatsApp, en formato SMS. Indica que, en caso de recibirlo, deberemos "verificar nuestro dispositivo". ¿Alguna nueva implementación del servicio de mensajería? No, un intento de estafa que empezó a circular mucho en España y ya reportó sus primeros casos en el país. Le llegó a tanta gente que la Policía decidió alertar a la población.

"No has perdido tu móvil pero... 1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido 2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes ¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta #nopiques", escribió la Policía Nacional de España en su cuenta de Twitter.

No has perdido tu móvil �� pero...

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx — Policía Nacional (@policia) 4 de octubre de 2018

En efecto, si alguien hace click en el link (que parece oficial pero en realidad tiene una "V" antes de whatsapp.com), los hackers podrán recopilar información de su celular o incluso suscribir al asuario a los clásicos mensajes "premium", que generarán un costo en nuestro abono de telefonía.

¿La recomendación? Si llega este mensaje de texto, simplemente hay que borrarlo.

Fuente: TN Tecno