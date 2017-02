Steve Jobs, criado por padres adoptivos, mostró su pasión por la tecnología desde pequeño (Getty)

Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, fruto de la relación de dos estudiantes universitarios. La pareja decidió darlo en adopción a Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media.

Sus padres biológicos luego tuvieron otra hija, Mona Simpson, a quien Steve buscó y encontró, con la ayuda de un detective, cuando ya era adulto. Jobs se crió junto a su hermana adoptiva, Patty.

Steve Jobs junto a Steve Wozniak

El inicio de una pasión que lo acompañaría siempre



En los 60, la familia se mudó a Mountain View, en Palo Alto, un sitio que ya comenzaba a convertirse en un polo tecnológico. Desde pequeño, Jobs mostró interés por la electrónica y se unió a un club, llamado Hewlett-Packard Explorer Club, donde ingenieros de la empresa mostraban los nuevos productos a esos jóvenes amantes de la innovación.

Fue por ese entonces, y cuando tenía apenas 12 años, que Jobs buscó el teléfono del presidente de la empresa, William Hewlett, y le pidió algunos repuestos para un proyecto en el que estaba trabajando.

Jobs contó esta anécdota en un documental que hicieron sobre su vida en los 90 y así, dijo, aprendió que para lograr objetivos primero hay que saber qué se quiere y luego ir por ello.

En 1972 ingresó a la universidad Reed College de Portland, en Oregon. Sólo cursó formalmente por seis meses, ya que, debido al alto valor que tenía la cursada, no pudo abonar la cuota. Sin embargo, siguió asistiendo durante 18 meses más como oyente.

Steve Jobs junto a Jimmy Iovine, director del sello discográfico Interscope Geffen A&M Records, Bono y el guitarrista de U2 The Edge en el lanzamiento del iPod el 26 de octubre de 2004 en San Jose, California.

En 1974 regresó a California y comenzó a trabajar en Atari, donde colaboró con el desarrollo del videojuego Breakout. Por ese entonces, empezó a soñar junto con su amigo Steve Wozniak, a quien conocía de los encuentros del club de aficionados de Hewlett Packard, con la posibilidad de construir una computadora.

Los comienzos de Apple



Hizo un viaje a la India, junto con un amigo de la secundaria, que luego sería el primer empleado de Apple, Daniel Kottke. Al regresar de su retiro espiritual, renunció a su trabajo en Atari y fundó Apple Computer. Al poco tiempo, Wozniak renunció a su empleo en Hewlett Packard y se unió al proyecto. Fue el nacimiento de Apple Computer Company, en 1976.

La Macintosh, la primera computadora con mouse, también conocida como El Cubo por la forma que tenía.

Se lanzó Apple I, la primera computadora personal y en poco tiempo la empresa tuvo un crecimiento meteórico: con apenas 27 años, Jobs se convirtió en el millonario más joven en 1982.

La Macintosh, la primera computadora con mouse, fue lanzada el 24 de enero de 1984. Era un producto verdaderamente revolucionario pero no alcanzó las ventas esperadas.

El nacimiento de Pixar



El 17 de septiembre de 1985 y tras varios meses de conflicto con John Sculley, que por ese entonces estaba a cargo de Apple, Jobs dejó la compañía. En 1986, compró la empresa The Graphics Group, luego conocida como Pixar.

La incursión en el mundo Disney



Jobs hizo, a lo largo de los años, varios acuerdos con Walt Disney para producir films animados como Toy Story, Monsters, Inc; Buscando a Nemo y Cars. En 2006, Disney compró Pixar por 7.400 millones de dólares, pero Jobs se quedó con un 7% y así pasó a ser el mayor accionista de la empresa.

Steve Jobs, John Sculley y Steve Wozniack, en la presentación de la computadora Apple II

NeXt, la computadora que abrió paso al desarrollo de la web



Durante el tiempo que estuvo fuera de Apple, también fundó la compañía NeXt Computer, para lo cual contrató a siete ex empleados de Apple. El primer dispositivo que lanzó la nueva empresa, el 12 de octubre de 1988, se llamó NeXT Computer. También conocida como El Cubo por su estética.

La computadora no fue un éxito de ventas: vendieron apenas 50.000 unidades en 10 años. Pero pasó a la historia por ser uno de los equipos que utilizó Tim Berners Lee como servidor de internet. Fue la computadora que ayudó al desarrollo de la revolucionaria web.

El famoso garage, ubicado en Crist Drive 2066, pleno corazón de Silicon Valley, donde se gestó el inicio de Apple.

En 1991 se casó con Laurene Powell, con quien tuvo tres hijos. Ese mismo año también reconoció a Lisa, una hija que había tenido en 1978 con Chris Ann Brennan, una novia de su juventud.

En 1996, Apple adquirió NeXT Software, tal como se llamaba la empresa por ese entonces, ya que por esa época se dedicaba, principalmente, al desarrollo de programas informáticos. Así, Jobs se reincorporó nuevamente a Apple.

El renacimiento del Gigante de Cupertino



En ese entonces, Apple estaba atravesando problemas y Jobs implementó algunas estrategias para que volviera a tomar fuerzas.

Algunas de las medidas fue firmar un contrato con Microsoft y la cancelación de programas de licencias de MacOS a otros fabricantes de hardware. A su vez, en 2006 se hizo un acuerdo con Intel para emplear procesadores de la arquitectura x86 en todas sus computadoras.

Sus decisiones, aunque en principio criticadas por muchos dentro de la empresa, dieron sus frutos. En 2009, la revista Harvard Business Review lo nombró como director ejecutivo del año por haber incrementado en, 12 años, 150.000 millones el valor de Apple en la bolsa.

Steve Jobs con el iPod presentado el 11 de enero de 2005

El lanzamiento del iPhone (y mucho más)



Durante su segunda vuelta hubo varios hitos en la compañía, entre ellos, el lanzamiento del primer iPhone, que revolucionaría el mercado de la telefonía para siempre. El iPod y el iPad son otros de los productos lanzados por Apple que marcaron un antes y un después en materia de tecnología.

El 24 de agosto de 2011, luego de varios años de problemas de salud (le habían diagnosticado cáncer de páncreas en 2004), presentó su renuncia como CEO de Apple y fue reemplazado por Tim Cook. Desde ese momento y hasta que falleció, el 5 de octubre de ese año, ocupó el puesto de presidente de la junta directiva de la empresa.

Fuente: Infobae