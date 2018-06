En la era de las redes sociales, a los Millenials no les llama la atención la aparición de una nueva aplicación para subir fotos y videos con un texto. Pero a muchos entrados en la tercera década de vida se les pianta un lagrimón de la emoción; es que antes de que aparezca Instagram o incluso el gigante Facebook (ante quien sucumbió), hubo una red social que supo cosechar mucho éxito entre adolescentes y otros no tanto que querían compartir sus fotografías o sus estados de ánimo.

Fotolog fue una de las primeras plataformas en ofrecerles a los usuarios la posibilidad de compartir selfies y otras imágenes. Telefónica ha decidido sacarla nuevamente al mercado, pero ahora podrá usarse desde los diferentes dispositivos móviles y descargarse como App.

Los responsables del relanzamiento de la plataforma explicaron mediante un comunicado que el objetivo es evitar el “exceso de publicaciones” ya que consideran que los usuarios de otras redes “buscan así la aprobación de los demás, el consumo banal y el uso de los datos personales por los anunciantes”.

Es por eso, que aunque el nuevo Fotolog tiene un formato similar al actual Instagram, sólo permitirá postear una imagen o vídeo por día para que represente lo mejor o peor que el internauta vivió en la jornada.

Fotolog nació en 2002 y estuvo catorce años activo, hasta que en febrero de 2016 anunciaron su cierre. Sin embargo, no se eliminaron las cuentas y aún guarda la información de más de 2 millones de usuarios de cientos países, aunque para recuperar sus datos y publicaciones del antiguo sistema, deberán recordar el usuario y contraseña. En caso contrario, tendrán que pagar una penalización mediante la tarjeta de crédito.

La nueva aplicación de Fotolog ya está disponible para los dispositivos Android y se prevé que en unos días también lo esté para iPhone.