Amén de sus jóvenes 17 años, Christopher Chancé ostenta un currículum abultado. El nacido en Venezuela, que actualmente cursa el cuarto año en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, creó antes de los 13 una plataforma que conecta a gamers con desarrolladores de videojuegos, fue orador en múltiples conferencias, fundó una comunidad de developers PHP en Argentina y se proyecta como uno de los jóvenes innovadores más prometedores en la región. Su proyecto más reciente es Cuídalos, una app gratuita diseñada para proteger a los adultos mayores en la que trabajó junto con su abuela Luisa, de 83 años.

El recorrido de Christopher comenzó en la niñez, según cuenta. “Aprendí a programar a los ocho años. Siempre revisaba los archivos internos del sistema operativo, diversas carpetas, me gustaba buscar archivos ocultos”, recuerda.

El desarrollador comenta que un día encontró un archivo que cambió su vida. El mismo contenía en su interior un código de Javascript, un lenguaje de programación. Lo abrió, investigó y comenzó a aprender. Su primeros pasos fueron sencillos, aunque necesarios: escribió su nombre en la pantalla, similar a como se hace con un software para dibujar, aunque con código. “Desde ese momento empecé a considerar que programar es un súper poder”, dice.

Christopher junto a su abuela Luisa, que lo ayudó a diseñar la aplicación.

Todo sobre la aplicación

- Sí, aunque la idea tiene mucho tiempo. En un principio se llamada Abue Care, aunque para hacerlo más simple hice un rediseño en marzo y la anuncié públicamente. La idea era lanzarla en abril, pero debido a la pandemia surgieron muchos imprevistos y eso fue demorando mucho el desarrollo. De igual forma pude publicarla a fines de agosto.

- ¿Cuál fue ese chispazo que encendió la idea para desarrollar Cuídalos?

- Surgió cuando un día mi abuela se descompuso en la calle y llamamos a la ambulancia. Si bien no fue grave, me hizo pensar en el “¿qué hubiese pasado si...?” y empecé a idear. Desde el vamos fue un desafío total porque no era igual que crear aplicaciones para jóvenes. Es decir, mi meta era desarrollar para un segmento de mercado del cual no soy parte, no sentía las verdaderas necesidades y no sabía cómo podían reaccionar.

En ese proceso entendí que mi abuela podía ayudarme. Entonces empecé a poner las ideas en papel, después hubo que transformar ese papel en un producto. Por eso siempre digo que mi abuela participó mucho en todo este proceso, ya que cuando yo tenía una idea se la planteaba e intentaba explicarle, y ella me decía su opinión. Lo mismo después, a la hora de construir los procesos hubo que realizar muchos ajustes para eliminar confusiones en el proceso. Mi abuela Luisa siempre fue probando todo. Ella vive conmigo.

- Somos curiosos: ¿la señora que aparece en las imágenes y en el video es Luisa?

- Sí, es ella. Desde el inicio le gustó mucho la idea.

- Adentrándonos un poco más en la app, ¿para qué dispositivos está disponible? ¿Y qué es lo más te gusta de tu propio desarrollo?

- Cuídalos fue desarrollada para iOS y Android, pero momentáneamente se encuentra disponible solamente en Android. Digo esto porque trabajo para publicarla en la App Store de Apple, que es un proceso mucho más riguroso y lleva un tiempo más.

Botones grandes y claros; a la derecha de la imagen, el cartel de ayuda

Lo que a mi particularmente me gusta de la aplicación es el sistema que maneja todas las situaciones. Es decir, si bien a simple vista se ven como unos simples botones, por detrás existe un sistema que diseñé llamado “Integración Global Administrada”, mediante el cual se procesan datos como la ubicación, velocidad, altura, e incluso fotos en algunos casos. Todo para que las situaciones se resuelvan lo más pronto posible.

El hecho de que los botones sean simples fue parte era mi idea principal, es decir, demostrar simplicidad a pesar del complejo proceso que se realiza por detrás.

En concreto, la herramienta se postula como una solución digital con una serie de recursos para cuidar a los adultos mayores. En términos genéricos, tiene dos aristas. Por un lado, las funciones para los “protectores”, permitiendo crear una ficha médica del usuario, acceder a información en diferentes circunstancias, y la posibilidad de monitorear a más de una persona de la familia. Por su parte, los “protegidos” pueden usar la aplicación que tiene una interfaz de uso simple, incluye un botón de emergencia que envía alertas al instante, un detector de caídas, y un sistema que llaman “anti-pérdida” que comparte la ubicación en tiempo real.

¿Qué tiene en mente este joven de 17 años para Cuídalos? “Mi idea es seguir expandiéndonos y ofreciendo cada vez un mejor servicio que mejore la vida de los adultos mayores, de hecho ya estoy trabajando en la segunda versión”, adelanta.

Y concluye: “Cuídalos es solamente el comienzo de mis ideas para ese grupo de usuarios, es parte de “Abue”, una iniciativa que fundé a principios de año para incluir a los adultos mayores en el siglo XXI desarrollando tecnologías diseñadas, pensadas y probadas en ellos. Me siento comprometido a generar estos cambios”.

(Fuente: TN)