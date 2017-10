Producción. El mercado de seguros de autos alcanzó en el primer semestre de este año una producción de pólizas por $96.000 millones.

Las compañías aseguradoras aplicarán a partir de 2018 la telemática, una tecnología basada en el empleo de GPS para medir el desempeño de conductores de automóviles, lo que permitirá establecer tarifas más precisas para los seguros y otorgar descuentos de hasta 50% para quienes presenten menores riesgos de siniestralidad, en comparación con el 20% que se ofrece actualmente.



"El buen conductor debería tener una baja sustancial", que "podría estar en el orden del 50%" del costo de los seguros", según proyectó Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS).



Para el presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), Aldo Álvarez, "se está iniciando un camino que es bueno", y consideró que con la aplicación del nuevo sistema de evaluación "habrá una manera mejor de establecer el precio" del producto a contratar. "Soy muy favorable a la implementación de estas herramientas porque permiten establecer un scoring real, relativo al momento del vehículo, y determinar mejor los precios que se deben cobrar", indicó Álvarez.



Explicó que el seguro automotor "está basado en la conducta, de acuerdo al uso del auto o los hábitos de conducción", y señaló que "hasta ahora funcionaba en base a declaraciones de los propios conductores y la estadística de accidentes".



"Hoy las tarifas se arman de acuerdo al índice de siniestralidad del ramo. Pero a partir de ahora se van a poder armar en base al comportamiento del conductor, y el precio se ajustará a eso. La rebaja para los que manejan correctamente podría llegar a ser 50% más bajo que para los que no lo hacen", estimó Álvarez.



En tanto, el gerente de Marketing de la aseguradora Integrity, Juan Coria, destacó que "el scoring no deja a nadie afuera del seguro, pero establece tarifas en base al perfil del conductor", y precisó que "hay descuentos por no siniestralidad".



En ese sentido, subrayó que "la compañía tiene entre sus planes aplicar la telemática a partir del año próximo", y señaló que "es una tecnología que ya se emplea en los Estados Unidos y en Europa, y más cerca nuestro, también en Brasil".



Explicó que "se trata de colocar un GPS en el vehículo para medir el comportamiento real en el manejo, y cobrar una tarifa acorde al cliente". Remarcó que "será un producto optativo", pero indicó que "permitirá cobrar una tarifa justa". "En el mercado de seguros, tal como está establecido hoy, los conductores que manejan bien subsidian a los que lo hacen mal", afirmó Coria.



A partir de este análisis estimó que "la tarifa para quien mejor maneja podría ser 50% más baja con esta tecnología, mientras que el scoring actual ofrece descuentos de 15% y 20%". Por su lado, el gerente de Autos de Mapfre, Javier Giri, señaló que "el mercado de seguros es muy competitivo", y precisó que "hay más de 100 competidores" en la actividad.



Indico que "el precio es una de las principales variables de diferenciación del mercado, porque los productos ya están todos desarrollados". Puntualizó que "en esta guerra de precios las compañías trabajan a pérdida técnica", y precisó que "el ratio con el que operan las empresas indica que por cada $100 que ingresan, se pagan $114 en comisiones, siniestralidad y gastos administrativos".



En este escenario, subrayó que "la telemática permite medir cantidad de horas de manejo de un conductor, en qué momento del día las hizo, por qué zona anduvo y a qué velocidad lo hizo".



"Es un scoring real, uno paga por lo que conduce. La aseguradora puede establecer una tarifa más específica y la diferencia puede llegar al 50% el descuento para quien mejor conduce", afirmó Giri. Télam