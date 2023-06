WhatsApp es un éxito a nivel mundial debido a la facilidad que brinda al momento de enviar mensajes, fotos, videos y otros archivos. Sin embargo, a veces genera algunas dudas e incertidumbre porque se desconocen ciertos detalles sobre la privacidad de los datos personales, los cuales conviene saber: por ejemplo, dónde se guardan las copias de seguridad.

Con más de 5 mil millones de descargas, la aplicación se actualiza constantemente para que los usuarios se sientan tranquilos cuando conversan con alguien e intercambian cuestiones importantes, sobre todo contraseñas e información privada. A pesar de esto, lo enviado o recibido siempre se puede perder.

Si por algún motivo ya no se tiene más a disposición el celular que se utilizaba, o si ocurre un problema con el servicio, es clave tener un respaldo para recuperar lo intercambiado en los diferentes chats. Además, es mejor anticiparse y no esperar a que suceda.

Dónde guarda WhatsApp las copias de seguridad

Para no perder ningún mensaje ni archivo importante, es necesario respaldar todo lo enviado y recibido en una copia de seguridad. Aunque desde la aplicación se puede programar una opción para que se realice diariamente a una hora determinada, también es posible efectuarla de forma manual cuando se desee: solo hay que acceder a la parte de "chats" en los ajustes de WhatsApp.

"Haz una copia de seguridad de tus mensajes y archivos multimedia en Google Drive", indica la aplicación. Incluso, añade que se guardarán en el almacenamiento interno del teléfono. Este doble respaldo es de suma utilidad ya que, sobre todo en el segundo caso, si no se tiene más al alcance el dispositivo es imposible recuperar los datos.

De hecho, se señala la hora de la última copia llevada a cabo, pudiendo actualizarla cuando se prefiera. La nube es un servicio de alojamiento y sincronización de archivos que toda persona que posee una cuenta de Google tiene disponible. Así, se podrá seleccionar si se desea guardar la copia todos los días, una vez por semana, una vez por mes e inclusive nunca.

También se pueden elegir otras cuestiones, como si se da autorización para almacenarla cuando solo se tengan datos móviles disponibles (y no se esté conectado a una red wifi) y si se elige preservar o no los videos. La situación es confusa debido a que Google Drive no muestra dónde aloja la copia de seguridad.

Resulta que esta no es visible, por lo que no se podrá "navegar" entre los archivos a través de la plataforma. Para comprobarlo se debe acceder a la parte de "almacenamiento", donde efectivamente aparecerá que existe un backup vigente. Por supuesto que se puede eliminar, pero ya no habrá manera de recuperarla.