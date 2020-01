Aunque en Whatsapp saques la opción del doble check celeste, o que no vean si estás en línea, no existe una forma específica para que un contacto o los grupos no vean cuándo la persona está escribiendo.

Por eso, existe un atajo poco conocido para evitar que la gente vea cuando se está redactando un mensaje y no les aparezca el famoso “escribiendo…”.

La forma más sencilla es:

1- Desactivar los datos móviles

2- Sacar el Wifi

3- Poner el teléfono en modo avión

De esta manera, cuando la persona redacte, los demás no podrán ver que está escribiendo y lo que redactó les llegará una vez que vuelva a activar los datos móviles o el wifi.