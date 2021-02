WhatsApp confirmó que eliminará la cuenta de los usuarios que usen determinadas apps de terceros que no son versiones oficiales y violan sus condiciones de servicio. Muchos usuarios eligen usar aplicaciones para personalizar su experiencia de usuario, ante algunas limitaciones de la app de mensajería (como sumar más emojis, fondos, o capacidad de envío). Algunas de estas herramientas son WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que no podrán ser más usadas

En efecto, el servicio de chat informa, respecto de las cuentas suspendidas temporalmente, que si el usuario recibió un mensaje dentro de la aplicación notificando que su cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente está usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial.

Entonces, si después de que la cuenta haya sido suspendida temporalmente, el usuario no empieza a usar la versión oficial de WhatsApp, su cuenta podría ser suspendida permanentemente. En este sentido, la compañía informó que las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover los chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de la app de mensajería.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalan en el sitio de la app.

Para cambiar a la versión oficial de WhatsApp, se debe guardar una copia de seguridad del historial de chats antes de transferir la cuenta a la versión oficial. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir el historial de chats. Se ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación.

En el caso de GB WhatsApp, desde la compañía recomiendan seguir los pasos a continuación para guardar y transferir el historial de chats. “No seguir estos pasos puede resultar en la pérdida del historial de chats”, señalan:

- Esperar a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

- En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

- Ir a Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.

- Buscar la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.

- En la esquina superior derecha tocar Más > Cambiar nombre y cambiar el nombre de la carpeta a “WhatsApp”

- Abrir Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Luego restaurar la copia de seguridad

Para WhatsApp Plus, si el usuario guardó previamente su historial de chats, éste debería transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

Cambios en la política de privacidad

La app de mensajería instantánea WhatsApp anunció a mediados de enero que pospuso por tres meses la realización de los cambios anunciados en su política de privacidad, luego de que surgieran fuertes críticas ante lo que se interpretó como vulneración de los datos personales de los usuarios, lo que la empresa considera una confusión que espera poder aclarar con el tiempo.

“Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos”, dijo Whatsapp, propiedad de Facebook, en una publicación en su blog.

Estaba previsto que las nuevas normas de servicio entraran en vigencia a partir del 8 de febrero, pero ahora la compañía aspira a poder hacerlo el 15 de mayo tras una revisión del cambio y una campaña gradual de información a los usuarios.