WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, pero debido a su uso masivo y al control en las acciones que se realizan por la app, la empresa tomará medidas radicales a algunas cuentas con la finalidad de que los usuarios se respeten y se sientan más seguros.

La aplicación nos permite compartir archivos, fotos, audios, videos y más, todo en cuestión de instantes, pero presta atención, porque existen reglas que debes seguir para poder conservar tu cuenta.

Hay una lista de cosas que no debes compartir y de apps que no debes utilizar para poder seguir chateando. Tanto en iPhone como en Android, WhatsApp podría bloquear, suspender temporalmente o eliminar de forma definitiva tu cuenta en caso de hagas alguna de estas 6 cosas, que probablemente estabas haciendo pero no lo sabías.

El objetivo de la plataforma es proteger a todos los usuarios de contenido que ponga su privacidad en riesgo, por lo que debes respetar las normas.

WhatsApp: cuáles son los motivos por los que podría eliminar mi cuenta

1-La empresa ha explicado en su página web de preguntas y respuestas que como usuario no debes intentar enviar mensajes masivos o excesivas listas de difusión.

2-No debes compartir promociones falsas. Ya que estas tienen por objetivo obtener datos personales de los usuarios, enviar virus o hasta suplantar una identidad.

3-Debes evitar propagar rumores o fake news, se trata de prevenir la desinformación que en muchas ocasiones sólo busca causar miedo. WhatsApp aconseja que no se utilicen o reenvíen datos obtenidos de fuentes no confiables.

4-La aplicación entiende que, si como usuario acumulas muchos bloqueos de usuarios, o la mayoría de tus contactos te han reportado ya sea por un mensaje o conducta inapropiada, tu cuenta debe ser eliminada.

5-Enviar material que esté protegido por derechos de autor también es otro motivo por el cuál la app de mensajería puede banearte.

6-La sexta razón por la que WhatsApp podría eliminar tu cuenta fue publicada en su sitio web, la plataforma advierte que suspenderá las cuentas de los usuarios que usen las siguientes apps: