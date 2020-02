Desde que se empezó a usar ésta aplicación la mayoría de los usuarios han buscado la manera de no aparecer en línea mientras están hablando con alguien. Después de tantos intentos fallidos Whatsapp publicó una estrategia para no sólo poder lograr ésto si no que también las otras personas tampoco verán el famoso escribiendo.

Con el paso del tiempo los usuarios de ésta aplicación buscan cada vez más seguir escondidos mientras están conectados a la misma. En principio se logró que tus usuarios no puedan saber cuándo has leído un mensaje ya que no les aparece el tilde azul, luego se incorporó que no se les muestre cuándo ha sido tu última hora de conexión.

En tanto lo que se conoció ahora es como logar no aparecer en línea y también que tampoco tus usuarios te vean cuando estás escribiendo... Para poder lograr que éstas dos funciones no aparezcan lo que hay que hacer básicamente es desactivar lo datos del teléfono móvil. Con ésto logramos que la otra persona no nos vea si estamos conectados.

Al estar sin datos podemos redactar sin que la otra persona nos vea conectados ni que tampoco le aparezca la molesta palabra escribiendo. Por lo que una vez que tengamos listo el mensaje, volvemos a conectar los datos y lo enviamos sin ningún problema y sin que nadie se entere cuanto tiempo estuvimos para redactarlo.

Ésto también sirve para escuchar los mensajes de audios sin que la otra persona se de cuenta, ya que al no tener datos al otro usuario no le aparecerá el audio en color azul.