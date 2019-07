Los videos de YouTube que incluyen a niños pequeños atraen casi el triple de vistas promedio que otros contenidos, según una investigación publicada el jueves que entrega argumentos a los activistas que quieren que Alphabet Inc tome medidas más agresivas para volver su servicio más seguro para los menores.

Pew Research Center dijo que sus hallazgos muestran que los videos dirigidos a niños están entre los más populares de YouTube y atraen a una audiencia muy grande en comparación a la cantidad de material subido.

Legisladores y grupos de padres criticaron a YouTube en los últimos años, afirmando que hizo menos de lo que debería para proteger la privacidad de los menores.

El año pasado, Center for Digital Democracy y Campaign for a Commercial-Free Childhood presentaron una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés), afirmando que Alphabet Inc, la matriz de YouTube, viola la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).

Los grupos se quejaron de que la compañía "no sólo ha hecho una vasta cantidad de dinero al utilizar información personal de los niños" y ha "lucrado de los ingresos publicitarios por avisos en canales de YouTube que son vistos por niños".

YouTube, que anunció que alcanzó un total de 2.000 millones de usuarios al mes en mayo, comparte datos limitados sobre su servicio. Pero los contenidos sobre música, videojuegos y aquellos dirigidos a los niños suelen ser reconocidos como los con mayor cantidad de vistas.

Investigadores de Pew dijeron en un reporte que usaron herramientas automatizadas y revisiones de humanos para analizar la actividad durante la primera semana de 2019 en casi 44.000 canales de YouTube con más de 250.000 suscriptores.

Apenas el 2% de los 243.000 videos que esos canales subieron esa semana tenían al menos a una persona que pareció menor de 13 años a los revisores humanos. Pero el pequeño grupo recibió un promedio de 298.000 vistas, frente a las 97.000 de los videos sin niños, según el reporte. La mediana de vistas fue de unos 57.000 y 14.000.

YouTube dijo que no podía comentar los métodos de análisis de Pew ni sus resultados. Afirmó que las categorías más populares son comedia, música, deportes y videos explicativos. "Nosotros siempre hemos sido claros en que YouTube nunca ha sido para menores de 13 años", agregó la compañía.