YouTube anunció haber eliminado más de un millón de videos con "peligrosa desinformación sobre el coronavirus" desde el inicio de la pandemia.



La agencia AFP consignó que el anuncio de la plataforma de videos de Google se da en un momento en el que las redes sociales son criticadas por algunos líderes políticos por no frenar la difusión de información falsa y perjudicial sobre el virus, entre otros temas.



YouTube indicó en una entrada en su blog que basa sus lineamientos en el "consenso de expertos de organizaciones de salud", incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, aunque admitió que en algunos casos "la desinformación es menos evidente".



"Nuestras políticas se centran en eliminar cualquier video que podría conducir directamente a un daño grave en el mundo real", escribió Neal Mohan, jefe de producto.



"Desde febrero de 2020 hemos eliminado más de un millón de videos relacionados con información peligrosa sobre el coronavirus, como falsos remedios o afirmaciones engañosas", añadió.



"En medio de una pandemia, todo el mundo debería disponer de la mejor información posible para mantenerse a sí mismo y a su familia a salvo".



YouTube indicó estar trabajando para acelerar el proceso de eliminación de videos engañosos mientras favorece los de fuentes confiables.



Mohan dijo que la plataforma elimina actualmente unos 10 millones de videos por trimestre y que la mayoría son vistos menos de 10 veces.



"Eliminarlos rápidamente siempre será importante, pero sabemos que no es ni remotamente suficiente (...) Lo mejor que podemos hacer es amplificar lo bueno y reducir lo malo", agregó.



"Ahora, cuando la gente busca noticias o información, obtiene resultados optimizados por su calidad, no por lo sensacionalista que puede ser su contenido".

Fuente: Télam