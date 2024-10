Copilot en WhatsApp: cómo usar el chatbot de IA de Microsoft en la aplicación La herramienta, basada en inteligencia artificial, ofrece diversas funciones, desde generación de imágenes hasta búsquedas en línea.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ahora que ya está disponible oficialmente Copilot en WhatsApp, el chatbot de Microsoft que se puede añadir libremente a la lista de contactos de la app de mensajería de Meta para explotar todas sus posibilidades, vamos a ver cómo sacarle el máximo partido. Como ya ocurría hace unos meses en Telegram, la herramienta basada en IA puede ponerse a disposición de los usuarios para generar imágenes o texto ya preparado, pero también para buscar información actualizada y en tiempo real en la web. A continuación te contamos cómo hacerlo y qué funciones son las más útiles.

Cómo añadir Copilot a WhatsApp

Es de lo más sencillo. Basta con escanear el código QR que se muestra en la imagen superior. Para ello solo tienes que abrir WhatsApp, después tocar en el ícono del chat con el signo ‘+’ que aparece en la parte inferior derecha de la página de inicio de la aplicación y, a continuación, en el ícono que aparece al lado de Añadir contacto. Se abrirá la cámara y tendrás que encuadrar el código. Al confirmar que se quiere añadir el perfil oficial de Microsoft Copilot (completo con el sello azul de certificación), inmediatamente se podrá interactuar con él como con muchos otros bots de IA. Si se utiliza la aplicación de WhatsApp para PC, hay que hacer clic o tocar el botón Try it now (Pruébalo ahora) del sitio oficial.

Qué se puede hacer con Copilot en WhatsApp

Copilot en WhatsApp ofrece todo lo que normalmente está disponible desde la aplicación de Windows o en línea desde la página oficial del chatbot de IA. Puedes interactuar en español escribiendo de forma natural, como con una persona real. A continuación, podrás solicitar cualquier información y obtener resultados actualizados, como en nuestra prueba sobre la clasificación actual de la Serie A. Podrás generar textos o imágenes a través de Dall-E 3, solamente tienes que dar una indicación lo más precisa y detallada posible. Además, puedes pedirle al chatbot que te haga una lluvia de ideas, que te ofrezca ideas para proyectos o viajes, que invente historias y más.