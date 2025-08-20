Cuál es el lugar de la casa al que si movés el router, la señal de WiFi será mucho más fuerte La ubicación del equipo es más importante de lo que parece y puede cambiar por completo la calidad de la conexión.

Es común que a veces notemos que nuestra señal de WiFi es mala y vuelve más lenta nuestra navegación en internet. Habitualmente tiene que ver con la ubicación del router, que dificulta la llegada de internet a distintos sectores de la casa.

Para evitar que esto pase, existen ciertos lugares indicados para colocar el módem y poder tener buena señal en cualquier lugar.

La señal se puede debilitar por obstáculos como paredes gruesas, pisos de hormigón o muebles grandes y metálicos. Además, otros aparatos electrónicos pueden generar interferencias y hacer que la conexión se vuelva inestable.

Dónde conviene poner el router para tener mejor WiFi

Ubicalo en el centro de la casa: Así la señal se reparte de manera pareja hacia todos los ambientes.

Así la señal se reparte de manera pareja hacia todos los ambientes. Evitá esquinas, rincones o esconderlo detrás de muebles grandes: Estos lugares bloquean o debilitan la señal.

Estos lugares bloquean o debilitan la señal. Ponelo en altura: Un estante o repisa es ideal, porque las ondas WiFi viajan mejor en línea recta y a cierta altura.

Un estante o repisa es ideal, porque las ondas WiFi viajan mejor en línea recta y a cierta altura. Alejalo de otros aparatos electrónicos: Si está cerca de microondas, teléfonos inalámbricos o televisores, la señal puede sufrir interferencias.

Por qué los expertos recomiendan apagar el router una vez por semana

Los expertos aseguran que hacer esto una vez por semana trae importantes beneficios para su funcionamiento y para evitar ataques cibernéticos: