Desde este martes 30 de septiembre, un equipo de especialistas del CONICET llega a Chubut con el objetivo de realizar estudios exhaustivos del suelo y del agua, para comprender cómo estos recursos naturales inciden en la vida diaria de los habitantes.
A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), un equipo interdisciplinario de especialistas trabajará hasta el 29 de octubre en la exploración de dos cañones submarinos ubicados frente a las costas de Rawson y Viedma.
¿Cuál es el objetivo de la expedición?
La misión científica no solo busca obtener datos, sino también aportar información clave para la conservación marina. Entre los principales objetivos están:
- Mapear y estudiar el fondo marino de la Plataforma Patagónica, un sector fundamental para entender la biodiversidad y el comportamiento de las corrientes oceánicas.
- Analizar la morfología de los cañones submarinos y su impacto en el movimiento de las masas de agua, que generan dinámicas únicas en cada área.
- Contribuir al conocimiento científico global sobre los ecosistemas marinos del sur argentino.
- Aportar información para la preservación de la biodiversidad, promoviendo estrategias de conservación sustentables en la región.
Zonas de estudio y metodología
- La exploración abarca distintas zonas del territorio chubutense, donde se tomarán muestras de agua y suelo, analizadas con equipos modernos.
- Se podrá ver por Youtube.
- Se espera obtener datos precisos sobre la calidad del agua, la estructura del suelo y los factores que pueden comprometer su integridad.
- Además de los análisis técnicos, el equipo realizará entrevistas a vecinos y referentes locales, para incorporar la dimensión social y económica del entorno natural.
Cronograma y expectativas futuras
- El relevamiento de campo, que comienza este martes, es la primera fase de un proceso que podría extenderse durante meses.
- Posteriormente, los resultados serán analizados en laboratorio.
- Las conclusiones se presentarán ante autoridades provinciales y organizaciones locales, con el fin de ofrecer datos confiables para la toma de decisiones.
- El objetivo final: aportar información actualizada para políticas públicas más eficientes y promover un desarrollo sustentable para la provincia.