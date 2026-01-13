El inesperado cambio que prepara WhatsApp para los chicos El mensajero prueba cuentas secundarias con controles parentales y funciones limitadas, destinadas a los nenes. ¿Cuándo se lanzarían a nivel general y con qué características?

WhatsApp es el mensajero más popular en la escena digital, con más de 3.000 millones de usuarios a nivel mundial. Es una cifra impresionante, pero ¿qué ocurre con los menores de edad que se encuentran en ese grupo? En esa línea, ¿qué funciones protegen la actividad en las cuentas de los chicos? Informes recientes señalan que la app de Meta prepara protecciones específicas para esa audiencia.

Cabe recordar que los términos de uso de WhatsApp indican que los usuarios deben tener más de 13 años para tener una cuenta, en la mayoría de los países.

Controles parentales en WhatsApp: los cambios que prueba el mensajero

Un informe del sitio WABetaInfo revela novedades interesantes en el servicio que es propiedad de la empresa Meta, la misma que gestiona redes sociales de gran alcance como Facebook e Instagram. Se trata de cuentas secundarias destinadas a los chicos, con supervisión parental.

La característica fue vista en una edición beta de WhatsApp, espacios en los que la app habitualmente testea funciones antes de un lanzamiento generalizado. El propósito de esos ámbitos es probar funciones entre grupos reducidos de usuarios —evaluadores que deciden hacerlo, inscribiéndose en esos programas—, para recibir una retroalimentación y realizar mejoras, en caso de ser necesarias.

En este caso, la opción que prueban permite a los padres gestionar una cuenta secundaria, vinculada a la propia, para que usen sus hijos. Esos perfiles tienen funciones limitadas y ciertas restricciones para la interacción con otras personas.

Si bien se contempla un mayor control por parte de los adultos, la función mantiene la privacidad de las charlas que mantienen los menores.“La cuenta del nene se conectará al perfil del padre o la madre mediante un enlace dedicado, manteniendo la privacidad de los mensajes y las llamadas. Esta configuración facilita la supervisión, sin dar a los padres acceso directo a las conversaciones personales”, explica al respecto la fuente.

Cuentas supervisadas en WhatsApp: los detalles de la función

Una vez que se realiza la vinculación de las cuentas, los padres pueden revisar y ajustar la configuración de privacidad.

En las cuentas secundarias se restringen los mensajes y las llamadas solo a contactos; los números no agendados quedan bloqueados para reducir la exposición a desconocidos.

En la prueba, se comparte cierta actividad relacionada con el uso de la cuenta con los padres, pero el contenido de los mensajes permanece protegido mediante cifrado de extremo a extremo.

Novedad en WhatsApp: ¿cuándo se lanza?

La nueva función de control parental en WhatsApp fue vista en la beta 2.26.1.30 para Android. Como es habitual, se espera que luego de las pruebas y del feedback de los evaluadores, Meta lance la opción para todos los usuarios. Aún no se anunció oficialmente una fecha para ese despliegue.