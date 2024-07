Elon Musk dijo que para protegerse fabricará un traje como el de Iron Man El multimillonario dijo que han intentado matarlo y que en los últimos ocho meses fueron arrestadas dos personas que planeaban un atentado en las oficinas de Tesla en Texas.

La conmoción que generó el intento de asesinato a Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania también se replicó en la red social X. En tal contexto, el dueño de esa plataforma, Elon Musk, aseguró que él también fue víctima de atentados contra su vida. “Dos personas (en ocasiones diferentes) intentaron matarme en los últimos ocho meses”, escribió en un tuit reciente. “Fueron arrestados con armas de fuegos a 20 minutos de la sede de Tesla en Texas”, agregó.

En la continuidad de la conversación, el empresario de 53 años aligeró sus comentarios con una broma. En respuesta a un tuit que le recomendó reforzar su seguridad, dijo que tal vez sea el momento de “fabricar una armadura voladora de metal”, en una evidente referencia al traje de Iron Man.

Tal como señala el sitio Futurism, el chiste de Musk no es casual. Robert Downey Jr., el actor que encarnó al superhéroe de Marvel en la pantalla grande, reconoció que la figura del magnate fue una inspiración para su interpretación del personaje. En este entrecruzamiento, cabe recordar, además, que el dueño de Tesla y SpaceX hace un cameo en Iron Man 2 del año 2010.

Siguiendo a la fuente, los recientes hechos ocurridos en Pensilvania durante el acto del líder republicano parecen haber desatado temores en X, anteriormente Twitter, de que Musk sea el próximo en la lista. “Si lo intentaron con Trump, el próximo podrías ser vos”, tuiteó Ian Miles Cheong, un periodista e influencer malayo de marcada ideología conservadora. “Por favor, triplique su protección”, pidió al empresario.

Elon Musk apareció en Iron Man en 2010.

No es la primera vez que Musk hace referencia a supuestos intentos de atentados contra su vida. “Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte”, escribió en un tuit de mayo de 2022, en el que incluyó un comunicado de autoridades en Rusia en el marco de la invasión a Ucrania. En la ocasión, también hubo cruces curiosos y bizarros. Tras aquel mensaje, la madre de Musk escribió en Twitter: “No es gracioso”. Pronto, el magnate respondió, también en la red social: “Lo siento, haré todo lo posible para mantenerme con vida”.

Más tarde, luego de confirmar la adquisición de Twitter —ahora X— el fundador de SpaceX comentó que teme por su vida. “El riesgo de un asesinato es bastante alto”, dijo en la ocasión. En una transmisión en directo, comentó: “Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, incluso que me disparen, es grande (…) No es difícil matar a alguien si quisieras, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo”.

A principios de este año, Musk le dijo al conservador canadiense Gad Saad durante una charla en X que dos personas “mentalmente enfermas” habían intentado matarlo. “He tenido dos casos en los últimos seis meses de dos personas que lamentablemente están muy enfermas mentalmente. Han venido a Austin para intentar matarme con armas de fuego”, señaló, al parecer, en relación con los mismos hechos a los que recientemente hizo referencia.