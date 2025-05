En EEUU, CEOs pidieron que la programación y la IA sean obligatorias en la escuela A través de una carta abierta, los empresarios más influyentes del país afirmaron que este cambio no es solo necesario, sino urgente, en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología

Un grupo de 250 CEOs de algunas de las empresas más influyentes de Estados Unidos ha hecho un llamado urgente al gobierno y a los sistemas educativos del país para que la programación y la inteligencia artificial (IA) sean incluidas como materias obligatorias en todos los programas educativos del país. Este pronunciamiento, respaldado por figuras clave de la tecnología y otros sectores, busca asegurar que los estudiantes del país estén mejor preparados para los desafíos de un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, cerrando brechas salariales y de habilidades.

El comunicado, que se distribuyó en una carta abierta, subraya que incluir ciencias de la computación e IA en el plan de estudios básico podría generar un impacto económico significativo, con el potencial de desbloquear hasta 660.000 millones de dólares anuales en oportunidades económicas. Los firmantes señalaron que, según estudios recientes, un solo curso de ciencias de la computación en la secundaria podría incrementar los salarios de los estudiantes, sin importar su carrera futura o si eligen o no asistir a la universidad. Sin embargo, solo 12 estados en Estados Unidos requieren que los estudiantes aprendan informática, dejando a muchos jóvenes sin la formación esencial que podrían necesitar en el futuro.

“Solo el 12% de los estados requiere que los estudiantes aprendan ciencias de la computación. La realidad es que la mayoría de los estudiantes nunca siquiera tienen la oportunidad de intentar estudiar programación, ya que no es un requisito para graduarse”, dice la carta firmada por los líderes empresariales.

Esta situación plantea serios riesgos para la competitividad del país en el ámbito global, especialmente frente a naciones que ya han tomado medidas para incorporar la programación y la inteligencia artificial en su educación secundaria de manera obligatoria.

Los firmantes también destacaron que países como Brasil, China, Corea del Sur y Singapur ya han implementado la enseñanza de ciencias de la computación o IA como un componente esencial de su educación secundaria. En este contexto, Estados Unidos corre el riesgo de quedar atrás si no toma medidas rápidas y contundentes para incorporar estos conocimientos esenciales en sus escuelas. “Los Estados Unidos están quedando atrás en una era en la que la tecnología y la inteligencia artificial están revolucionando todas las industrias”, subraya el texto.

Entre los líderes empresariales que firmaron la carta se encuentran figuras como Satya Nadella de Microsoft, Marc Benioff de Salesforce, Shantanu Narayen de Adobe, Robert Smith de Vista Equity Partners, Reid Hoffman de LinkedIn, y Michael Dell de Dell Technologies, entre otros. Estos CEOs instaron a los legisladores y a las autoridades educativas a dar un paso decisivo para integrar estas materias fundamentales en todos los niveles educativos del país, desde la educación primaria hasta la secundaria.

El comunicado también subraya que este cambio no es solo necesario, sino urgente. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, los estudiantes que no tengan una formación en programación y IA podrían enfrentar mayores dificultades para encontrar empleos bien remunerados y estables. “La falta de preparación en estos campos clave pone a nuestros estudiantes en riesgo de quedarse atrás en un mundo que demanda habilidades digitales, y no podemos permitirnos permitir que eso suceda”, afirma la carta.