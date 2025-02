Estas son las frases que dicen las personas estafadoras, según la Inteligencia Artificial La Inteligencia Artificial arrojó que las personas estafadoras hacen uso de frases que generan una rápida confianza y terminan presionando para que las víctimas actúen rápido y sin pensar demasiado las cosas.

La Inteligencia Artificial detalló una serie de frases que utilizan las personas estafadoras, las cuales por su ambición voraz son capaces de cualquier cosa.

La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT arrojó que las personas estafadoras suelen utilizar frases que generan confianza rápidamente o que presionan a las víctimas para que actúen de manera apresurada y sin pensar demasiado las cosas.

“Hay que tener siempre precaución y no dejarse llevar por frases que prometen demasiado sin evidencia o explicaciones claras. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, tal vez no lo sea”, recomendó la Inteligencia artificial.

Las frases que dicen las personas estafadoras, según la Inteligencia Artificial

“Es una oportunidad única, no la dejes pasar”: intentan crear urgencia y hacer que la víctima sienta que está perdiendo una oportunidad.

“Te estoy haciendo un favor, mucha gente querría estar en tu lugar”: buscan hacer que la víctima se sienta especial y privilegiada, lo que puede nublar su juicio.

“Solo necesitas enviar esto ahora y resolveremos todo después”: buscan que la víctima actúe de inmediato sin pensar en las consecuencias.

“Es una inversión de bajo riesgo, te aseguro que ganarás mucho”: prometen grandes beneficios sin pruebas reales.

“No te preocupes, todo está completamente legal y seguro”: tratan de calmar a la víctima, incluso si lo que ofrecen es claramente sospechoso.

“Te lo prometo, es completamente confidencial”: usan esta frase para hacer que la víctima se sienta cómoda compartiendo información personal o financiera.

“Si no confías, no te preocupes, solo te pido una pequeña muestra de buena fe”: a veces exigen pagos pequeños o información sensible para “demostrar confianza.”

“Te devolveré el dinero si no estás satisfecho, es un trato seguro”: esta falsa promesa de reembolso crea una falsa sensación de seguridad.

“Es urgente, necesitamos tu respuesta ahora mismo”: intentan que tomes decisiones apresuradas sin tiempo para reflexionar.

“¡Es 100% garantizado!”: afirman sin fundamento que el resultado está asegurado.