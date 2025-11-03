Filtran el misterioso teléfono con botones ocultos para jugar como en una consola El Ayaneo Phone intentará seducir a los gamers. ¿Con qué características pretende hacerlo?

El mercado de los smartphones diseñados para los juegos móviles atraviesa días de resurgimiento. Recientemente, se conoció un ejemplar que tiene un sistema de refrigeración inédito para los teléfonos, ideal para largas partidas con la pantalla en mano. También revisamos las características de un accesorio que convierte a los celulares en un Game Boy. Ahora, nos enteramos que un nuevo representante de esta categoría saldrá al ruedo con características que también tiene a los gamers como público objetivo.

La referencia es para el Ayaneo Phone, que se autopostula como la “fusión perfecta entre un móvil y la escena de una consola portátil”. ¿Con qué características intentará seducir a los amantes de los videogames, aquellos que también se vuelcan por el juego en pantallas pequeñas y portables?

Ayaneo Phone, el misterioso teléfono para gamers que asoma en el mercado

El fabricante acaba de publicar un video que anticipa las características de su teléfono. Un detalle: es el primer smartphone de la marca.

El clip publicado es breve y misterioso: en él hay más eslóganes y pistas, que información concreta. En base a comentarios como “los clásicos ya no son solamente recuerdos” y “reviví emociones en tus manos”, suponemos que permitirá jugar títulos retro.

“Nacido del amor por los videojuegos y la búsqueda de sueños”, es otra de las pomposas descripciones en el video publicado en YouTube por el fabricante, en cuyo catálogo se destacan las consolas portátiles.

Ahora bien, ¿cómo será este celular para gamers? En el teaser vemos al Ayaneo Phone en las sombras. Revisando las imágenes, además de sus dos cámaras en la cara posterior, parece que el smartphone tendrá botones físicos en los laterales para jugar en horizontal. Por lo demás, el sitio Engadget recuerda que la compañía había anticipado este desarrollo en una presentación previa y que, en la ocasión, había dicho que el teléfono tendría un diseño deslizante y un aspecto similar a la Xperia Play de Sony.

¿Cuándo será presentado oficialmente y cuándo llegará al mercado? Por el momento, la información oficial es escueta: solo vemos la promesa del “próximamente”. ¿Cuál será su precio? De acuerdo a la fuente, los productos de esta marca no son baratos y, en tanto, es posible que su primer teléfono tampoco lo sea.