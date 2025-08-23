Jugosa indemnización: Elon Musk pagará US$500 millones a los exempleados de Twitter El dueño de X llegó a un acuerdo provisional con el grupo de trabajadores que lo demandó por deudas en indemnizaciones.

El legado de Twitter se desvanece lenta, pero sostenidamente: hace poco, el recordado pájaro azul que identificó al servicio de microblogging fue incinerado en un desierto, en tiempos en los que los internautas se acostumbran a mencionar a la plataforma con el nombre X, a secas. Mientras avanza esta transición, reflotan esquirlas del estallido que ocurrió cuando Elon Musk compró a la red social, a fines de 2022.

El empresario y actual dueño de X acordó con exempleados de Twitter, a quienes echó tras la adquisición, el pago de 500 millones de dólares para resolver una demanda por deudas en concepto de indemnizaciones por despido.

Según CNN, el convenio fue informado por los abogados de X Corp. esta semana, y es de carácter provisional. En una presentación judicial, las partes solicitaron un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que aplace la próxima audiencia para, de ese modo, sellar el acuerdo que pondrá fin al litigio.

Elon Musk compró Twitter y sacudió a la empresa: incluso perdió su nombre

En octubre de 2022, el magnate reconocido por su actividad en Tesla y SpaceX desplegó su billetera para convertirse en el dueño de una red social en la que participaba con asiduidad. Pagó 44.000 millones de dólares y a poco de tomar las riendas de la plataforma avanzó con decisiones drásticas. Antes de cambiar el nombre del servicio a X, despidió a aproximadamente 6.000 empleados, entre ellos al que por entonces era el director ejecutivo de la empresa, Parag Agrawal.

Muchos de los trabajadores apartados elevaron sus quejas a la justicia, apuntando a su antiguo empleador.

El presente acuerdo resolvería una demanda colectiva en California. En la presentación judicial, se argumentó que un plan de indemnización de 2019 garantizaba que en caso de despido, los trabajadores de Twitter recibirían dos meses de su salario básico, agregado a una semana de pago por cada año en la empresa. Además, a los trabajadores con más antigüedad se les debían seis meses de salario, se indicó en la demanda.

A contramarcha de esos acuerdos, se indica que Twitter solamente entregó un mes de indemnización como máximo y que muchos de los empleados apartados no recibieron pagos.

En julio de 2024, un juez federal de San Francisco desestimó la presentación, los demandantes apelaron y se esperaba una audiencia el próximo 17 de septiembre. Tras el acuerdo provisional, se espera la confirmación que pondría fin a este pleito.