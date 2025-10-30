La señal en tu celular que indica que pueden haberte hackeado Existen indicios claros que pueden dar cuenta que alguien ingresó a tu smartphone y puede estar robándote datos o monitoreando lo que hacés, incluso cuando entrás a tu banco.

Hoy en día, casi toda nuestra vida pasa por el celular: desde comunicaciones laborales, hasta el manejo de las finanzas personales, el smartphone ya es una pieza central de la rutina diaria.

Esta dependencia hace que desde el dispositivo podamos acceder a todos nuestros datos, públicos y privados, además de guardar en él fotos, documentos y archivos multimedia sensibles.

Por esa razón, el teléfono móvil es uno de los blancos predilectos de los ciberdelincuentes, que con técnicas cada vez más sofisticadas, buscan acceder a esa información personal y bancaria.

Señales de que tu teléfono podría estar comprometido

Existen indicios claros que pueden dar cuenta que alguien ingresó a tu smartphone y puede estar robándote datos o monitoreando lo que hacés, incluso cuando entrás a tu homebanking. Estas señales son:

Imposibilidad para hacer llamadas o enviar mensajes de texto.

Problemas para conectarte a Internet.

Bloqueos inesperados de aplicaciones, especialmente las billeteras digitales y las apsp financieras.

Notificaciones de tu operador sobre actividad de la SIM en un lugar diferente al habitual.

Estos comportamientos podrían indicar que fuiste víctima de la estafa conocida como SIM swapping, una técnica en la que los delincuentes duplican el chip de tu línea para tomar control de tu número y acceder a tu información personal y financiera.

Cómo funciona el SIM swapping

Los atacantes recopilan datos personales (nombre, DNI, dirección y número de teléfono, por ejemplo) mediante phishing, malware o la observación de redes sociales. Con esa información, engañan al proveedor de telefonía para solicitar un duplicado del chip y así transferir tu número a un nuevo dispositivo.

Con el control de la línea, pueden acceder a contraseñas, mensajes de verificación y otras claves para ingresar al homebanking y vaciarlo mediante transferencias, e incluso solicitar préstamos en tu nombre.

Cómo evitar esta estafa

Lo primero es seguir una serie de buenas prácticas de ciberseguridad:

MIRA TAMBIÉN Cuándo se lanza en Argentina la Ford Ranger Híbrida Enchufable