Las señales que indican que hay que cambiar rápido un enchufe porque puede provocar un incendio Conocé las recomendaciones a tener en cuenta para evitar ciertos riesgos en el hogar.

Los enchufes de la casa cuando están en mal estado pueden convertirse en una amenaza para la seguridad del hogar. Por eso, es importante estar alerta ante posibles señales que pueden presentar, lo que indicaría que ya es tiempo de cambiarlos.

Las señales que indican que tu enchufe está en peligro

Enchufes flojos: Si el tomacorriente no ajusta bien y los enchufes se caen o quedan sueltos, la conexión puede interrumpirse y generar chispazos o calor excesivo.

Si el tomacorriente no ajusta bien y los enchufes se caen o quedan sueltos, la conexión puede interrumpirse y generar chispazos o calor excesivo. Sobrecalentamiento: Si al tocar el enchufe lo sentís caliente, es una señal clara de que algo no anda bien.

Si al tocar el enchufe lo sentís caliente, es una señal clara de que algo no anda bien. Chispas al conectar o desconectar: Ver una chispa al enchufar un aparato es una advertencia de que el sistema está fallando.

Ver una chispa al enchufar un aparato es una advertencia de que el sistema está fallando. Olor a quemado o manchas oscuras: Si sentís olor raro o ves marcas negras alrededor del enchufe, puede haber un daño en el cableado interno, lo que aumenta el riesgo de incendio.

Qué hacer si detectás un enchufe en mal estado

Si notás alguna de estas señales es importante no dejarlo pasar y llamar a un electricista matriculado para que reemplace el enchufe y revise la instalación.

Además, los expertos aconsejan hacer una revisión periódica de los puntos eléctricos, sobre todo en los lugares donde se conectan electrodomésticos de alto consumo, como la cocina, la calefacción o el aire acondicionado.