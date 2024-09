Meta AI en WhatsApp: ahora multilingüe, más creativo e inteligente Meta AI en WhatsApp: nuevas funciones, más idiomas y países

A medida que Meta AI sigue mejorando con nuevas funciones prácticas e idiomas, nos emociona facilitar este asistente útil y creativo en más países a partir de hoy.

Expansión internacional continua

Meta AI puede ayudarte con respuestas, ideas e inspiración. Ahora está disponible en 22 países, con las incorporaciones más recientes que se están implementando, entre otros países, en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Camerún en varios idiomas nuevos, incluidos francés, alemán, hindi, italiano, portugués y español, con más por venir.

Cambios en la opción /imagine

También queremos que puedas crear tu imagen ideal con Meta AI. Por eso, ahora puedes cambiar y editar fácilmente una imagen, por ejemplo, al añadir o eliminar objetos en ella. Para empezar, escribe /imagine para describir tu imagen y, luego, responde a lo que Meta AI proporciona pidiéndole que añada o quite elementos, o anime la imagen a tu gusto. Los cambios en la opción /imagine estarán disponibles en inglés al principio, pero pronto se incorporarán más idiomas.

Imagínate

Si alguna vez te preguntaste cómo te verías si fueras un superhéroe o quieres probar nuevos estilos de cabello o ropa, ahora puedes imaginarte haciendo lo que se te ocurra. Simplemente escribe “Imagine me” en los chats con Meta AI para empezar. Después de realizar una configuración rápida, podrás añadir una solicitud como “Imagine me in a retro pink and green ski outfit” (Imagíname con un traje de esquí retro rosa y verde) y Meta AI generará una imagen tuya en esa escena personalizada. Puedes restablecer o eliminar tus fotos de configuración en cualquier momento. Por el momento, esta función está disponible en fase beta en los Estados Unidos, pero pronto se incorporarán más idiomas y países.

Nos emociona seguir compartiendo nuevas capacidades y avances de Meta AI cada vez con más personas en WhatsApp. Como siempre, tus mensajes y llamadas personales permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos. El equipo está trabajando en mejorar las respuestas de Meta AI rápidamente e introduce mejoras cada dos semanas. Nos encantaría conocer tu opinión y saber cómo Meta AI impulsa tu creatividad y expresividad. Etiquétanos en Threads y comparte lo que imaginaste.