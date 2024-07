Meta AI en WhatsApp: estos son los celulares que no podrán usarla Hay ciertos dispositivos que, por diferentes motivos técnicos, no son compatibles con la nueva inteligencia artificial de Meta para WhatsAapp.

Meta lanzó Meta AI, una inteligencia artificial diseñada para integrarse en WhatsApp, Instagram y Facebook que permite a los usuarios crear contenido y realizar consultas directamente desde estas aplicaciones. Sin embargo, no todos los dispositivos podrán disfrutar de esta tecnología debido a diferentes limitaciones técnicas.

¿Qué es Meta AI en WhatsApp?

Meta AI es una inteligencia artificial que funciona como asistente virtual o chatbot conversacional. Esta IA puede operar de manera independiente como aplicación, programa en computadoras, página web, y también está integrada en aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook. Los usuarios pueden interactuar con esta IA para realizar diversas tareas, desde la creación de imágenes y stickers hasta obtener resúmenes de libros y recomendaciones de restaurantes.

Requisitos técnicos para utilizar Meta AI en WhatsApp

Aunque Meta AI no requiere una instalación compleja, sí necesita de un dispositivo compatible con ciertos mínimos de recursos técnicos para funcionar adecuadamente. Los factores que determinan la compatibilidad de Meta AI en WhatsApp incluyen:

Versiones del sistema operativo

iOS: Meta AI es compatible con dispositivos que tengan iOS 12 o versiones superiores. Los dispositivos con versiones anteriores a iOS 13 podrían no ser compatibles debido a las limitaciones de las capacidades avanzadas requeridas por la inteligencia artificial.

Android: los teléfonos con Android 5.0 o versiones superiores son compatibles. Sin embargo, los dispositivos que ejecutan versiones de Android anteriores a Android 7.0 (Nougat) pueden experimentar problemas de compatibilidad.

Versiones de Android no oficiales o personalizadas

Algunos dispositivos que utilizan versiones modificadas de Android (custom ROMs) pueden presentar problemas de compatibilidad con ciertas aplicaciones, incluyendo WhatsApp con Meta AI. Estas versiones no oficiales pueden carecer de las optimizaciones necesarias para soportar la funcionalidad avanzada de Meta AI.

Dispositivos de iOS antiguos

En el caso de iOS, los dispositivos que ejecutan versiones anteriores a iOS 13 podrían no ser compatibles con Meta AI. Las versiones antiguas del sistema operativo pueden no soportar las capacidades avanzadas requeridas por Meta AI.

Dispositivos incompatibles con Meta AI en WhatsApp

Teniendo en cuenta los requisitos técnicos mencionados, los dispositivos que no podrán utilizar la nueva funcionalidad de Meta AI en WhatsApp incluyen:

Teléfonos con versiones de iOS anteriores a iOS 12.

Teléfonos con versiones de Android anteriores a Android 5.0, y aquellos con versiones de Android anteriores a 7.0 pueden experimentar problemas.

Dispositivos con menos de 1 GB de RAM.

Teléfonos con procesadores muy antiguos.

Dispositivos con versiones modificadas de Android (custom ROMs).

Listado de celulares que no podrán usar Meta AI en WhatsApp

Android:

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Express

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy S2 Plus

Samsung Galaxy Young

LG Optimus F3Q

LG Optimus F3

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P2

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

iOS:

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus