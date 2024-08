Meta AI en WhatsApp: Qué tener en cuenta de la inteligencia artificial La nueva herramienta del servicio de mensajería genera muchos interrogantes.

En base al anuncio que realizó Meta IA, Argentina Cibersegura, Asociación Civil cuyo objetivo es concientizar a la comunidad sobre el uso seguro y responsable de Internet, analiza por qué es importante hacer un consumo responsable a esta nueva funcionalidad y alienta al pensamiento crítico ante el uso de los chats de Inteligencia Artificial.

Desde Argentina Cibersegura se realizó una prueba sencilla y de rápido acceso a la información para poder validar el chat de Meta: “¿Quién es el Presidente actual de La Nación Argentina?”. La respuesta fue contundentemente exitosa, pero al continuar la lectura de la respuesta, se identificó información carente de veracidad: Bernardino Rivadavia figuraba como Vicepresidente actual de la República.

“Este ejemplo lo tomamos de prueba para comprobar que las Inteligencias Artificiales no son inteligencias por el hecho de darnos siempre información correcta y crítica (vemos que no). Si no, que se llaman “inteligencias” por la capacidad de sintetizar información e ir “alimentando” su propio algoritmo. ¿Qué queremos decir con esto? Que las nuevas generaciones (y no tan nuevas) encontraron en las herramientas de IA un acceso rápido a la información sin requerir de lecturas o búsquedas comparativas y, muchas veces, creyendo en la respuesta aún sin haber leído a conciencia el contenido arrojado.”, comenta Luis Lubeck, Mentor Educativo y Miembro de la Comisión Directiva de Argentina Cibersegura.

No hay dudas de que las herramientas tecnológicas nos facilitan procesos y tienen muchos beneficios en su uso. Pero también, como usuarios digitales y seres pensantes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de filtrar la información, extraer conclusiones, compararlas y discernir.

Desde Argentina Cibesegura comparten algunos consejos para potenciar los beneficios de estas nuevas herramientas haciendo un consumo responsable como usuarios: