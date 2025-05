Meta AI WhatsApp usará tus datos para entrenar su Inteligencia Artificial: Desde cuándo y cómo evitarlo Mirá cómo evitarlo.

El próximo martes 27 de mayo, Meta —la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp — comenzará a utilizar los datos personales de los usuarios para entrenar su sistema de inteligencia artificial, Meta AI. A partir de esa fecha, cualquier contenido que hayas publicado en estas plataformas podrá ser analizado por la compañía con fines de mejora de sus modelos de IA, salvo dos excepciones puntuales.

Sin embargo, existe la posibilidad de evitarlo, aunque el tiempo para hacerlo se está agotando y el proceso no es precisamente sencillo.

La medida, que ya genera polémica en redes sociales y preocupación entre usuarios y especialistas en privacidad, fue anunciada hace algunas semanas bajo el argumento del “interés legítimo”. Meta considera que no necesita el consentimiento explícito del usuario para implementar esta nueva política, alcanza con que no haya una oposición activa. Esta lógica, conocida como opt-out, traslada la responsabilidad al usuario, quien debe actuar si desea que sus datos no sean utilizados.

Qué datos serán utilizados por Meta AI

Todo el contenido que se comparta en Facebook e Instagram, desde publicaciones públicas hasta interacciones visibles, será potencialmente utilizado para entrenar la inteligencia artificial de la empresa. Las únicas excepciones son los mensajes privados entre usuarios —como los chats en Messenger o en la bandeja privada de Instagram— y las cuentas de menores de 18 años. WhatsApp, si bien también es parte del ecosistema Meta, no queda expresamente incluido en el uso de contenido para entrenar a la IA, aunque sí ya integra la herramienta Meta AI en su interfaz.

Este movimiento, que según expertos en derecho es legal, no deja de levantar críticas desde el punto de vista ético. Muchos usuarios denuncian la falta de transparencia en la forma en que Meta implementa esta política, así como la complejidad del proceso para rechazarla. La empresa no envía notificaciones directas ni solicita autorización expresa, sino que “entiende” que el silencio equivale a una aceptación tácita.

Cómo decirle que no a Meta AI

Evitar que Meta utilice tus datos para sus fines de inteligencia artificial aún es posible, pero requiere algunos pasos manuales. En Instagram, el procedimiento implica:

Ingresar a tu cuenta.

Ir al ícono de las tres rayas en la parte superior derecha.

Seleccionar “Configuración y actividad”.

Acceder a “Más información y ayuda” > “Información” > “Política de privacidad”.

Allí, tocar el enlace que dice “Oponerte”.

Finalmente, completar un formulario explicando las razones de tu negativa y enviarlo.

En el caso de Facebook, existen la opción de ingresar directamente al Centro de privacidad desde la configuración, donde deberás justificar tu pedido y esperar la confirmación de que fue recibido y procesado. Otra alternativa, más rápida y accesible, es a través de la plataforma Citizen8, que genera automáticamente un correo con los términos necesarios para oponerse. El mail debe enviarse desde la dirección asociada a tus cuentas en Facebook e Instagram.

¿Qué pasa si me atraso?

Si el usuario no manifiesta su rechazo antes del 27 de mayo, Meta considerará que acepta la utilización de sus datos. No obstante, es posible enviar el formulario posteriormente, aunque el efecto no será retroactivo. Es decir, los contenidos publicados antes de la fecha seguirán disponibles para el entrenamiento de la inteligencia artificial, y solo lo que se publique luego del rechazo estará protegido. Por esta razón, los especialistas en privacidad recomiendan no dejar pasar la fecha y realizar el trámite cuanto antes. Aunque Meta sostiene que la recopilación de datos se hace bajo principios legales, el modo en que se aplica —sin pedir permiso directamente y dificultando la opción de negarse— genera dudas éticas y pone en tela de juicio el respeto por la privacidad del usuario.