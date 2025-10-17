Mirá series, películas y fútbol 100% legal y gratis: las opciones que reemplazan a Magis TV, la app que está fuera d ela ley Te damos una guía completa.

La aplicación gratuita, propiedad de Paramount Global, ha logrado consolidarse en el mercado gracias a su variada oferta y su interfaz amigable. A diferencia de las aplicaciones no oficiales, Pluto TV se adhiere a todos los estándares legales, lo que garantiza la seguridad del dispositivo y evita cualquier tipo de infracción.

Pluto TV se presenta como la alternativa perfecta a Magis TV para aquellos que buscan disfrutar de series, películas, televisión en vivo y fútbol de manera legal y gratuita. Su extenso catálogo está disponible para diversos países de Latinoamérica y es accesible en plataformas como Android, iOS, Smart TVs y navegadores web.

Magis TV

Pluto TV: la app gratuita y legal para disfrutar series, películas y deportes en vivo

Pluto TV se presenta como una plataforma de televisión por internet que no exige registro ni pago, ofreciendo más de 100 canales en vivo organizados en diversas categorías, que abarcan desde entretenimiento, noticias y realities, hasta cine clásico, comedia, acción y deportes. Además, cuenta con una sección de contenido bajo demanda que incluye películas y series completas que pueden ser visualizadas en cualquier momento, brindando así una experiencia flexible al usuario.

Pluto TV.

En lo que respecta a sus canales deportivos, Pluto TV ofrece transmisiones relacionadas con MMA, fútbol internacional, deportes extremos y noticias deportivas. Aunque no incluye partidos en vivo de las principales ligas como la Champions o la Libertadores, sí proporciona acceso a contenido relacionado con el fútbol y otros deportes de manera gratuita, lo que la convierte en una excelente opción para los fanáticos que buscan entretenimiento sin costo alguno.

Cómo descargar Pluto TV y disfrutar contenido gratis en todos tus dispositivos

Pluto TV puede ser descargada desde la tienda de aplicaciones de cualquier dispositivo Android o iPhone, así como en tablets, Roku, Apple TV, Fire TV y consolas como PlayStation y Xbox. Además, es accesible a través de navegadores web ingresando a pluto.tv. Una vez instalada, no es necesario crear una cuenta ni vincular tarjetas de crédito.

Gracias a su colaboración con importantes estudios como Paramount, MTV, Nickelodeon, Comedy Central y otros, Pluto TV proporciona contenido de alta calidad y completamente legal sin costo alguno, lo que la posiciona como una de las plataformas gratuitas más confiables y completas en el mercado actual.