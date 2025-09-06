No lo hagas: por qué no hay que dejar las mochilas, carteras o bolsos en el piso Descubrí por qué este hábito afecta tu energía y cómo proteger tu prosperidad.

En nuestra vida cotidiana, dejar la mochila, cartera o bolso en el piso puede parecer un gesto inofensivo y práctico. Sin embargo, según el Feng Shui, esta acción podría tener más implicancias de las que imaginamos. No se trata solo de higiene o cuidado de tus pertenencias, sino también de cómo el entorno influye en la energía y la prosperidad personal.

¿Qué simboliza dejar tu mochila o cartera en el piso?

De acuerdo con el Feng Shui, tus objetos personales, especialmente aquellos que contienen dinero, tarjetas y documentos importantes, están estrechamente ligados a la abundancia y prosperidad. Colocarlos en el suelo puede simbolizar la pérdida de energía y dinero, ya que el piso es un lugar donde las energías positivas se pueden disipar.

Cuando dejamos nuestro bolso o mochila en el piso, según esta filosofía, estamos “tirando” estas energías y abriendo la puerta a la inestabilidad financiera o a situaciones negativas como robos o extravíos. Además, el piso representa un lugar vulnerable y descuidado, por lo que tus pertenencias quedan expuestas.

Cómo evitar la mala suerte

Cambiar este hábito es más sencillo de lo que parece y puede tener un impacto positivo en el flujo de energía de tu hogar u oficina. Algunas recomendaciones incluyen:

Usar ganchos o percheros: siempre que sea posible, colgá tu bolso en un lugar seguro, evitando que toque el suelo.

siempre que sea posible, colgá tu bolso en un lugar seguro, evitando que toque el suelo. Colocar el bolso en superficies elevadas: si no hay ganchos disponibles, usar una silla o mesa es mejor que dejarlo en el piso.

si no hay ganchos disponibles, usar una silla o mesa es mejor que dejarlo en el piso. Mantener el bolso limpio y organizado: el desorden en tus pertenencias puede reflejar desorden en tus finanzas y atraer energía negativa.

Ritual para atraer abundancia

Además de cuidar dónde colocás tus objetos personales, el Feng Shui sugiere prácticas que pueden potenciar la buena fortuna: