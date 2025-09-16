Qué videojuegos estimulan valores positivos en los niños mayores de 8 años No todos los títulos son pura diversión, algunos también educan.

Aunque muchos padres se preocupan por el tiempo de pantalla, hay videojuegos que transmiten valores positivos y ayudan a reforzar aprendizajes en chicos mayores de 8 años. Conocé los detalles.

Qué videojuegos estimulan valores positivos en los niños mayores de 8 años

Los que más se destacan son:

Minecraft – Estimula la creatividad y la cooperación.

Animal Crossing: New Horizons – Favorece la convivencia y el cuidado del entorno.

LEGO Worlds – Impulsa el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Super Mario Odyssey – Promueve la exploración y la perseverancia.

Cada uno ofrece experiencias que van más allá del entretenimiento, fomentando habilidades sociales y cognitivas claves para el desarrollo.