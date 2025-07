Una IA ganó el oro en la Olimpiada Internacional de Matemática El modelo de OpenAI que consiguió la hazaña aún no está disponible para el público y no lo estará en lo inmediato.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por los creadores de ChatGPT alcanzó hitos relevantes en la reciente Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés), consiguiendo un desempeño análogo al de los especialistas de carne y hueso en esa materia. “Fue capaz de elaborar argumentos complejos y sólidos, al nivel de los matemáticos humanos”, celebró Alexander Wei, investigador en OpenAI.

Una IA de OpenAI se destaca en las Olimpiadas de Matemáticas

En su tuit, Wei comentó que el modelo resolvió cinco de seis problemas en la competición de matemáticas, que es una de las más antiguas y prestigiosas en esa materia. En total, obtuvo 35 puntos sobre 42.

Celebrado desde el año 1959, IMO es un certamen que recibe hasta seis estudiantes de cada país, que se enfrentan a desafíos en álgebra y cálculo de alta complejidad. Según Engadget, los ejercicios suelen requerir un grado de creatividad para alcanzar las mejores calificaciones. Y en la competición de este año, poco más del 10% de los concursantes obtuvieron medallas de oro: apenas 67 de un total de 630. En ese grupo selecto se coló el modelo de OpenAI.

“Evaluamos nuestros modelos en los problemas de la IMO de 2025 bajo las mismas reglas que los concursantes humanos: dos sesiones de examen de 4,5 horas, sin herramientas ni Internet, leyendo los enunciados oficiales de los problemas y escribiendo pruebas en lenguaje natural”, detallo Wei.

Si bien los desarrollos basados en IA suelen moverse con soltura en áreas esquemáticas, como las matemáticas o las partidas de ajedrez, suelen fallar cuando se les exige creatividad, tal como ocurre en los ejercicios propuestos en el certamen.

El modelo que se llevó el oro en matemáticas aún no está disponible para el público

Tanto Wei como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, señalaron que la versión de la IA que se laureó en las Olimpiadas de Matemáticas todavía no está abierto para su uso a nivel general, y que no prevén lanzarlo en el futuro inmediato. De acuerdo a la fuente, habrá que esperar varios meses para que eso ocurra.

Esto significa que GPT-5, recientemente anunciado, traerá mejoras, pero no tendrá las capacidades que exhibió aquel avance en la OIM 2025.