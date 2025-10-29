WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en noviembre 2025: el listado Conoce los dispositivos que dejarán de recibir soporte y qué pasará con ellos

A partir de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en ciertos teléfonos con sistema operativo iOS y Android, ya que la aplicación modificará sus requisitos y solo operará en sistemas operativos más recientes y compatibles.

A continuación te indicamos en qué celulares ya no podrá usarse la aplicación de mensajería de Meta.

¿Qué celulares dejarán de recibir soporte de WhatsApp?

El sitio oficial de WhatsApp indica que los dispositivos con versiones anteriores a iOS 15.1 y Android 5.0 dejarán de recibir soporte, por lo que primero quedarán sin actualizaciones y más adelante perderán acceso a la aplicación.

A continuación, se enlistan algunos de los dispositivos que se verán afectados:

iOS

iPhone 5s

iPhone 5 y 5c

iPhone 6 y 6 Plus

Android

Motorola Moto E y Moto G

Samsung Galaxy Note 3 y Galaxy S4

LG G2 Mini y LG G2

Sony Xperia Z1

Si no sabes qué versión usa tu dispositivo, puedes comprobarlo con estos pasos:

Android

Abre la app de Configuración. Dirígete a “Acerca del teléfono”. Encuentra la sección “Versión de Android”.

iPhone

Accede a “Ajustes”. Ve a “General” y luego “Información”. Localiza el apartado “Versión de iOS”.

Si la versión no cumple con los requisitos para el soporte de la app, puedes revisar la configuración del dispositivo para verificar si hay nuevas actualizaciones.

¿Qué hacer si tu teléfono ya no es compatible?

Antes de que WhatsApp deje de funcionar en tu dispositivo, recibirás notificaciones dentro de la aplicación informando sobre la incompatibilidad. Si no puedes actualizar el sistema operativo, la app dejará de ejecutarse y no podrás acceder a tus chats.

Para seguir usando WhatsApp, necesitarás un dispositivo compatible donde puedas instalar la aplicación y verificar tu número de teléfono. Es necesario contar con acceso a SMS o llamadas para completar este proceso. No se pueden configurar cuentas nuevas en teléfonos que solo funcionen con Wi-Fi.