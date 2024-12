WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de iPhone a partir de 2025

El mundo de las aplicaciones sigue incorporando nuevas funciones y añadidos que hacen que los productos se modernicen para continuar ofreciendo mejores servicios. En el caso de WhatsApp, ya son varios años los que lleva operando en los sistemas operativos más relevantes del mercado, como son Android e iOS, pero también se establecen límites en los que ya no es posible seguir actualizando más dispositivos. Si dispones de uno de estos iPhone, ya no podrás usar la herramienta de Meta en 2025.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en España y en todo el mundo, ya que actualmente supera los 2 mil millones de cuentas activas a nivel global, un dato que abruma en relación con otros servicios móviles. Y es que esta plataforma es primordial para comunicarte de una forma rápida y sencilla con todos tus amigos y seres queridos, ya sea por chat o mediante llamada. Por ello, la inmensa mayoría de consumidores la lleva instalada en sus respectivos smartphones.

No obstante, la tecnología avanza y muchos son los dispositivos que ya no renuevan sus actualizaciones, por lo que van quedando obsoletos. Es el caso de los iPhone, al igual que cualquier otra marca, hay varios modelos que la compañía ya no actualiza y dejan de recibir funciones claves. Al igual ocurre con las aplicaciones, y en este caso WhatsApp informa que no continuará siendo compatible con versiones de iOS antiguas, así que tu teléfono no recibirá más soporte.

Sin actualizaciones en iPhone antiguos a partir de 2025

A lo largo de los últimos años, WhatsApp siempre ha trabajado en ofrecer una amplia compatibilidad de su aplicación en varios modelos de iPhone, pero con el fin de continuar lanzando jugosas novedades que mejoren todas sus utilidades, la empresa ha decidido apartarse del soporte de iOS en versiones anteriores a la 15.1. Esta información directamente extraída del portal WaBetaInfo refleja que ya no podrán usar la aplicación a partir de mayo de 2025. De hecho, el programa de mensajería instantánea ya no te permitirá seguir usando su aplicación con un mensaje de advertencia de actualización cuando quieras acceder.

Tampoco será posible acceder a través de una versión beta anterior en TestFlight, el programa de fase de pruebas para ser partícipe de las últimas incorporaciones de la app. Aun así, WhatsApp todavía es compatible con la versión iOS 12 y superior y se encuentra avisando a todos sus usuarios con un periodo de antelación de cinco meses, para que el cambio a un móvil más reciente pueda realizarse de manera sosegada.

Una de las principales razones de esta decisión radica en que las versiones más nuevas de iOS contienen API o componentes de software más sofisticados en las que WhatsApp se basa hoy en día, de tal manera que obtiene más facilidad de desarrollar y optimizar funciones, brindando así una mayor experiencia de usuario que en otros sistemas operativos obsoletos no es posible.

¿Qué modelos no recibirán más actualizaciones de WhatsApp?

Una vez que ya sabemos cuál es la versión de iOS con la que WhatsApp ya no operará, esto a su vez afecta a varios poseedores de teléfonos que se lanzaron hace unos 10 años y la última actualización registrada es iOS 12.5.7: iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

En el caso de que cuentes con aparatos recientes y no hayas actualización tu versión de iOS, es el momento para hacerlo, aunque siempre tienes la posibilidad de instalarla incluso cuando la modificación de WhatsApp entre en rigor. Para ello, simplemente entra en el menú Ajustes del iPhone, luego en General y, por último, en Actualización de software.