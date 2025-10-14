WhatsApp suma nuevas reacciones para los Estados: cómo funcionarán El mensajero prueba un cambio para sus Status, que lanzaría en una actualización futura. ¿De qué se trata?

Una de las características en las que más ha hecho foco WhatsApp en los últimos meses es aquella en la que aparecen los Estados. Ese contenido emparenta al mensajero con las redes sociales: se trata de publicaciones que desaparecen al cabo de 24 horas, que los usuarios pueden mostrar a sus contactos y que difieren sustancialmente de los mensajes en los chats. En ese sentido, podemos comparar a los Status con las Stories de Instagram.

Recientemente, nos enteramos que WhatsApp prueba una opción para incluir preguntas en las actualizaciones, incentivando las interacciones. También un atajo para chatear desde allí. Ahora, sabemos que testea más mejoras en ese apartado, entre ellas una función para reaccionar con stickers.

WhatsApp prueba nuevas reacciones en los Estados

Un informe del sitio WABetaInfo revela este cambio, descubierto en la versión beta 2.25.30.2 de WhatsApp para Android, que ya está disponible para los evaluadores en ese sistema operativo. De acuerdo a la fuente, esta movida refleja el “compromiso por hacer que las interacciones en los Estados sean más expresivas”.

En la práctica, la nueva característica permite usar un sticker de reacción en los Status. Con esto, los Estados de WhatsApp se parecen cada vez más a las Historias de Instagram, en las que también se admiten reacciones.

“Colocar un sticker de reacción directamente en la imagen o el video lo hace más visible que el método tradicional de deslizar hacia arriba para reaccionar con uno de los ocho emojis predeterminados”, explican desde WABI.

(Fuente: WABetaInfo)

Tal como vemos en la captura de pantalla, al crear una actualización de Estado es posible elegir la opción de sticker de reacción, agregándolo directamente en la imagen o video antes de compartir el contenido. Con esto, el Status se convierte en una experiencia interactiva, permitiendo a los espectadores expresarse con emojis.

Stickers para reaccionar a los Estados de WhatsApp: las claves de la función

Cuando un usuario reacciona a un Status, el autor del contenido recibe una notificación.

Igual que hemos visto en otras funciones de WhatsApp, la opción mantiene la privacidad de las interacciones con el cifrado de extremo a extremo. En este caso, implica que ningún tercero podrán ver la reacción: solamente en emisor y el destinatario.

¿Cuándo se lanza a nivel general? Tal como señalamos, la función fue vista en una versión beta del mensajero. Como es habitual, se espera que luego del testeo inicie el despliegue a nivel general. Meta aún no anunció oficialmente una fecha para la llegada a más usuarios.