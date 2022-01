”El amor es eterno”; una frase que todos nosotros hemos escuchado en innumerables ocasiones. Pero, ¿cuánto tiene de cierto? La verdad es que mucho, siempre y cuando se cuide la relación de pareja día a día y se haga el máximo esfuerzo por mantener activa la chispa y la magia entre las dos personas.

Muchos asemejan la relación de pareja con el cuidado de un bonsai; algo que hay que cuidar todos los días porque, sino, se marchita y se muere.

¿Cómo mejorar una relación de pareja?

El amor hay que cuidarlo todos los días

Uno de los principales factores que merece la pena tener en cuenta en una relación de pareja es que el amor es algo que hay que cuidar todos los días. Estar con la persona a la que quieres y amas no significa en absoluto que ya hayas ganado la partida y no tengas nada por lo que luchar.

Además, a medida que tu relación avance, conocerás mejor a tu pareja, así que te resultará muchísimo más sencillo sorprender a tu enamorado/a para que se mantenga la chispa entre vosotros.

¡No a la rutina!

Cuando llevas muchísimo tiempo con tu pareja, es habitual que la rutina se apodere de su relación. Si bien es cierto que es muy fácil acostumbrarse a ella porque resulta cómoda y no hay que hacer ningún esfuerzo extra, se pierde emoción e incluso magia. ¿Por qué no cambiar la comodidad por acción? ¡Salí de tu zona de confort y sorprendé a tu pareja cada día!

No hace falta hacer crucero de lujo por el Caribe. Pueden ser cosas muchísimo más sencillas como esperarlo a la salida del trabajo un día de primavera y llevarle a comer un picnic a su parque favorito.

Interés por el otro

Está claro que cada persona tiene sus propios gustos e intereses personales. No obstante, para cuidar una relación de pareja es importante interesarse por los hobbies del otro. No es algo tan simple como decir “no me gusta el fútbol”; si tu pareja es un gran amante de este deporte, intenta verlo con él, comprender por qué le gusta.

Así, conseguirás vencer tus propios prejuicios, los cuales, en ocasiones, son equivocados. Con ello se crea un espacio que puedes compartir con tu pareja.

Mantener la magia en el ámbito sexual

Este punto está directamente relacionado con el de la rutina. El estrés y el cansancio después de un duro día de trabajo no son los mejores ingredientes para mantener una vida sexual plenamente satisfactoria en la pareja. Por lo tanto, para mantener la chispa, pueden hacer de cada momento algo único.

Algo bastante habitual en las parejas es cenar en el sofá viendo la televisión, lo cual no da nada de juego para crear un momento de intimidad. ¿Por qué no en vez de eso le preparás una cena deliciosa a tu pareja, adornás el espacio con unas velas y unas flores, y se sientan a cenar los dos tranquilamente? ¡La pasión llegará sola!

Un reto por el que luchar cada día

Eduardo Punset, un científico español, sostiene que uno de los factores fundamentales del Homo Sapiens para ser feliz es tener un reto, tener un sueño y una meta por la que luchar.

Y es que, aquello que se cree que ya está conseguido, pierde todo el interés. El científico explica que el concepto de incondicionalidad en la pareja es sumamente peligroso, ya que lleva a acciones totalmente irresponsables. Todos hemos oído eso de “Estarás ahí, haga lo que haga”.

Por lo tanto, es imprescindible que tengas muy claro que la mejor manera de mejorar tu relación de pareja es tratar de ganarte al otro día tras día, dando lo mejor de ti, y esforzándote al máximo para que la relación sea feliz y duradera.

Fuente: NaturaSan