En el medio del invierno se han conocido varias tendencias de la próxima primavera/verano. Una de ellas consta en utilizar bikinis pero de una particular manera: al revés.

Dado que en Europa ya se disfruta de la estación más calurosa, la modelo italiana Valentina Fradegrada impuso una nueva forma de broncearse. Es decir, con la bikini puesta dada vuelta: el lado de arriba queda para abajo y viceversa.

El “bikini al revés” fue una forma de usar la prenda de una modo diferente, cómoda y segura. Esta vez no se necesitan de grandes diseñadores, sino de la originalidad para adaptar el traje de baño.

Ante esto, y el furor que se generó por utilizar el traje de baño de esta manera, la modelo contó que a partir de que probó la nueva manera de lucir la bikini, no lo volvió a cambiar. No sólo logra un bronceado más parejo en su pecho, sino que destacó que al atarlo adelante obtiene un mejor agarre y no se resbala del cuerpo.