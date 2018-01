Cómo te dije una vez, nunca te haría daño, eso no va con mi naturaleza, cada uno da lo que tiene.

Sé que para vos fue fácil caer en sus brazos, él es un hombre maravilloso, eso sólo lo podés conocer en el día a día, como papá, cuando se abre su corazón y muestra el niño que lleva dentro. vos sólo conoces lo que él te quiso enseñar para llevarte a la cama.

Vos elegiste esa posición y decidiste ser la amante de mi esposo.

A vos te tengo varias preguntas: ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a meterte en una familia? ¿Qué te hizo pensar que podías lastimar a una mujer que ni si quiera sabía que existías y mucho menos te hizo algún daño? ¿Quién te dio el derecho de lastimar a mis hijos? Esos niños que aman a su familia y aman ver a sus papás juntos. Ellos no te hicieron daño. ¿Te gustaría que lastimaran así a tu hija ? ¿Conoces la sensación de que alguien le quiera dañar sin motivo? Eso mismo siento yo.

Sé que no sos la única culpable, pero en una relación de pareja las mujeres damos las pautas y vos lo aceptaste. Contame ¿Cuál era tu expectativa de ese romance?.

Me causaron el dolor más grande que he sentido en mi vida, y aunque lo sospechaba (lo conozco muy bien) el golpe fue muy duro porque mi esposo siempre estuvo aquí conmigo cuidándome, atento, amándome. Y aunque en momentos distraído y frío pero siempre conmigo.

Vos viviste lo mismo en tu matrimonio. Alguien te destrozó el corazón y no te importó causar el mismo dolor a otra mujer. Desde que sé que existís, no he dejado de llorar un solo día de decepción y caí en una profunda tristeza que no conocía y volviendo a tus palabras "sí, es un infierno".

No la he pasado nada bien, sin embargo mi esposo volvió, está aquí conmigo y cada día me muestra su arrepentimiento y ¿sabes? le creo. Le pedí que se fuera contigo, era su oportunidad para correr contigo, pero ¿sabés? Ni siquiera lo consideró. ¿Crees qué 22 años juntos no significan nada para él?.

Después de saber de vos, él ha soportado mis gritos, insultos y llantos hasta quedarme dormida en sus brazos y sigo preguntando ¿por qué me hizo esto?

Lo único bueno que hiciste fue ayudarnos a tocar fondo. Con tantos años juntos, la rutina, los compromisos, los niños, nos llevaron a alejarnos y esa fue tu oportunidad y la supiste aprovechar muy bien.

No sé si superemos esto, pero sí sé que él quiere agotar todos los recursos para no perderme y conseguir mi perdón. Sigue rogando y llora por mi perdón cómo nunca lo creí capaz.

Y yo tampoco quiero perderlo pero no es fácil perdonar algo así. Mis hijos son unos niños increíbles que no merecen vivir el dolor de que su familia se separe, y nunca te han hecho daño.

Te voy a decir lo mismo que le dije a mi esposo: ojalá que su romance allá valido todo mi dolor y lágrimas

Solo me resta decirte que deseo que la vida nunca te vuelva a poner en una posición donde te lastimen, nadie lo merece.

Que tengas una vida feliz y llena de cosas lindas y bendiciones.

La esposa de tu amante...