-Para el primer look, Sofi combinó la pollera junto con una remera blanca estampada que se usan mucho esta temporada. Detalle: Se le puede agregar unas medias cortas de red con los zapatos para darle un toque extra y que el look sea un poco más original.



-El siguiente look es un poco más formal pero no por eso menos canchero. A la pollera negra le agregaron una camisa rayada blanca y celeste que tiene volados en las mangas. Así el look se puede transformar en algo más arreglado. ¡Atención! Volados en la manga y también en la pollera siempre y cuando no sea muy cargado y exagerado, es un rotundo ¡Sí!



-El tercer look es muy canchero y se puede usar tanto de día como de noche. Consta de: pollera negra + remera de red + campera de jean larga (Toda una tendencia para esta temporada).



-Para este cuarto look, siguen los volados. ¡La pollera de cuero negra junto con una remera de volados colorada queda espectacular! Para las que desean, se le pueden agregar detalles como un buen par de aros.



-El último look es un poco más formal, pero súper cómodo. Este es un outfit más invernal que consta de un sweater tortuga y un chaleco negro encima para conseguir un estilo perfecto para todos los días.