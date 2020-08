Aunque hayamos hecho un ciclo largo en el lavarropas, con jabón y suavizante, a veces los olores de la ropa no se van. Las prendas permanecen con un aroma desagradable, y no sabemos cómo sacarlo o qué lo produjo.

Para quitar esas sensaciones desagradables, que nos pueden acompañar todo el día, hay varios trucos de limpieza e higiene. Todo depende del origen del mal olor.

Muchas veces la máquina de lavar es la que le pasa el olor a las prendas. Mantiene la humedad en su interior, la tenemos cerrada entre un lavado y otro, y hasta se puede formar moho.

Sólo hay que mantener el lavarropas limpio: las puertas abiertas para que se ventile, y pasarle un trapo embebido en vinagre después de cada uso. También hay que hacer un lavado sin ropa cada dos meses, con el agua bien caliente y un puñado de sal gruesa, y limpiar periódicamente el filtro.

Otras veces el olor es humedad que queda en la prenda porque no se seca bien. En ese caso, hay que orearlas al sol, o colocarlas sobre una fuente de calor para que el resto de la humedad se evapore totalmente. No uses la plancha, porque concentrará el mal olor.

Si el aroma desagradable proviene de la ropa misma, como el olor a transpiración, que a veces se impregna tanto en el tejido que el jabón no lo remueve, hay varios trucos para emplear. El más obvio, es el uso de suavizantes industriales, que también la perfuman suavemente.

Otra manera es agregar en el enjuague una taza de vinagre de alcohol de sodio. Aunque el vinagre te huela muy mal, disuelto en una carga de lavarropas desinfecta y desodoriza sin dejar rastros.

El bicarbonato de sodio alcaliniza el agua y potencia el detergente, por lo que limpiará más profundamente las prendas, penetrando en el tejido. Muchas veces con éste plus solamente, los olores desaparecen.

Si el olor está localizado, como en las axilas de las remeras, se puede pasar con un cepillo de dientes una mezcla de bicarbonato y limón antes de lavar. Si vas a guardar la ropa durante mucho tiempo, como los pulóveres durante el verano, coloca entre las prendas un jabón perfumado para evitar el “olor a guardado”.

Fuente: La 100