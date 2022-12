El vino es una de las bebidas más populares, por lo que no es extraño conservar una botella para que se añeje y disfrutarla incluso años más tarde. Pero, una vez abierto este debe almacenarse de la manera adecuada o este dejará de ser seguro y perderá sus cualidades.

A continuación, una serie de consejos para almacenar el vino de la manera adecuada:

* Vuelve a taparlo

El primer paso para almacenar correctamente el vino que ya ha sido abierto es tapar bien. Puede que decidas tapar con el lado limpio del corcho hacia el interior de la botella, pero esto no es una muy buena idea, el lado que no ha sido tocado antes por el vino puede parecer limpio y más uniforme, sin embargo, está repleto de bacterias y podría contaminar el vino restante en la botella. Es recomendable tapar bien con la parte que siempre ha ido en el interior, de esta manera el líquido que está adentro podrá consumirse con total seguridad.

* Cambia de botella

Otra opción es cambiar el vino de botella una vez que ha sobrado. Toma un embudo y deposita en otro recipiente de vidrio que sea proporcional a la cantidad de contenido que queda. De esta manera el vacío en la botella no afectará el líquido ni el sabor y el vino no se aplanará.

* Refrigera

Ya sea que hayas escogido cambiar de recipiente o mantener en el mismo, debes refrigerar la botella. Muchas veces se comete el error de volver a cerrar y dejar en la vitrina fuera de la heladera, lo que podría acelerar el proceso de descomposición y alterar significativamente el sabor. Introduce la botella al refrigerador para que el vino se mantenga fresco. Esto no evitará su descomposición, pero sí ralentizará el proceso,

* Guarda en posición vertical

Cuando guardes el vino en el refrigerador es importante que la botella se mantenga en posición vertical y no acostada en el estante del refrigerador. Esto además de evitar que el líquido se derrame, el vino no estará expuesto al oxígeno y no se afectará.

Cómo saber que el vino se ha echado a perder

Ahora que sabes cuál es la manera adecuada de almacenar el vino que ya ha sido abierto, es necesario que conozcas los signos indicadores de que ya se ha descompuesto, para esto el sitio web de PopSugar mencionas lo siguiente:

* El vino tinto sabe dulce. Si la botella de vino tinto tiene aroma a Oporto o sabe a vino de postre (aunque no sea ninguna de las dos cosas), ha sido sobreexpuesta al calor y por tanto no es potable.

* El corcho sale ligeramente de la botella. Esa es una señal de que el vino se ha sobrecalentado y expandido dentro de la botella.

* El vino es de color marrón. Un tono marrón en el vino tinto demuestra que el líquido ha pasado su mejor momento. Los vinos blancos que se han oscurecido a un color pajizo amarronado o amarillo intenso generalmente se oxidan.

* Detectas sabores astringentes o químicos. El vino que carece de fruta es áspero, es demasiado astringente o tiene un sabor a diluyente de pintura suele ser malo.

* Tiene un sabor gaseoso, pero no es un vino espumoso. Un vino tranquilo, gaseoso o efervescente ha pasado por una segunda fermentación después del embotellado y no debe disfrutarse.