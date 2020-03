Con la pandemia del coronavirus, las precauciones que hay que tomar para no seguir propagando la enfermedad son varias, entre ellas la higiene de manos. El lavado de manos con agua y jabón es fundamental, pero también usar alcohol en gel, especialmente cuando no existe la posibilidad de lavarse las manos.

En diálogo con Infobae, Fiorella Marta, médica dermatóloga, dijo: “El uso recurrente del alcohol en gel va a producir una deshidratación en la piel, por lo cual para mantenerla hidratada y evitar diversas grietas y lesiones que podrían llegar a pasarnos en la piel, lo ideal es utilizar cremas espesas en pomadas para generar una piel más elástica y resistente. Cuanto más fluida sea la crema, mejor”.

“Hay personas que pueden llegar a tener cirrosis o problemas crónicos, y hoy en día la higiene tiene que ser a nivel masivo. A pesar de eso, también las personas que tienen problemas en la piel deben cuidarse de manera extrema la hidratación de la dermis”, agregó la especialista.

Por su parte, aconsejó en estos momentos llevar tanto en la cartera o en la mochila un alcohol en gel y una muestra o una crema hidratante chiquita de manos y dijo que lo ideal aplicar la crema unas cuatro veces por día.

“Vamos a estar expuestos todos tengamos los oficios que tengamos; el que trabaje en una oficina, el que trabaje en el campo, el que esté en la casa, y los resultados van a ser diferentes porque la piel de cada uno es diferente y también puede pasar que alguna persona tenga algún cuadro asociado con la piel. Hay muchas personas que tienen dermatitis de contacto o lesiones que aplicando alcohol en gel se van a agravar,y ahí es cuando hay que estar alerta, consultar y prevenir para evitar problemas mayores”, agregó la experta.

Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf), resaltó que “el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente" y agregó que "si no se tiene alcohol en gel, no nos va a pasar nada, con lavarse las manos entre 30 segundos y 1 minuto con abundante agua y jabón es suficiente”.

Como conclusión, los expertos recomiendan lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos, bebidas, y luego de entrar en contacto con superficies en áreas públicas; al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo para posteriormente lavarse las manos y por último evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.