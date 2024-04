La anilina es la opción clásica, fácil y económica para teñir la ropa. Seguí leyendo para aprender tips sobre cómo teñir ropa con anilina para que quede como nueva.

Lavá bien la ropa que vas a teñir y asegurate de eliminar todas las manchas. Elegí productos, como los de Skip, para conseguir una limpieza y un cuidado superior.

Usá un recipiente donde la ropa quede bien cubierta por el agua, como un balde. Usá, además, una cucharada sopera de sal por cada litro de agua. Disolvé la anilina y la sal en agua caliente. Agregá esta solución al recipiente que contiene una cantidad suficiente de agua como para cubrir la ropa. Colocá la prenda, previamente mojada y mezclá, para obtener un teñido parejo y sin manchas. Retirá la ropa y enjuagá varias veces hasta que el agua salga transparente.

Si además de teñir tu ropa te interesa arreglarla, te dejamos nuestra guía sobre cómo coser a mano y a máquina. Ahora que tu ropa está teñida, no olvides evitar lavarla aunque la uses. Si bien esto suena poco higiénico, es necesario para poder fijar en las fibras de tu ropa la nueva tintura que usaste. La anilina no debería irse si dejaste reposar la prenda unas 48 horas a partir del proceso de teñido o del último uso de la prenda.